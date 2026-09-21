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심수봉, 54세 어린 김다현에 “저 여자”…‘공개 망신’ 논란

입력 :2026-09-21 14:35:57
수정 :2026-09-21 14:35:57
심수봉, 김다현. 유튜브 화면 캡처
심수봉, 김다현. 유튜브 화면 캡처


가수 심수봉(71)이 같은 지역 행사에 출연한 가수 김다현(17)을 무대 위에서 공개적으로 비판해 논란이 일고 있다.

20일 전북 진안군에서 열린 ‘제10회 진안고원 트로트페스티벌’에는 심수봉과 김다현 등이 출연했다. 이날 김다현이 공연을 마친 뒤 심수봉이 무대에 올랐다.

노래 두 곡을 부른 심수봉은 돌연 김다현을 “앞에서 노래 부른 여자”라고 언급했다.

심수봉은 “제 머리를 어지럽게 만들었다. 혹시 매니저가 와 있느냐”며 “젊은 아가씨가 노래가 무엇인지, 삶이 무엇인지도 모르는 아가씨인 것 같다”고 말했다.

이어 “노래를 들으면서 너무 힘들어서 여러분 앞에서 이야기한다”며 “제 앞에 나온 저 선수는 앞으로 내보내지 말아달라. 지금 완전히 어지러워 쓰러지게 생겼다”고 무대 뒤를 향해 목소리를 높였다.

심수봉은 “노래는 그렇게 함부로 하는 게 아니다”며 “인생 경험도 하고 고생도 해봐야 한다. 이렇게 찾아오신 분들을 위로하는 음악은 그렇게 쉬운 게 아니다”라고 지적했다.

그러면서 “너무 힘들어서 여러분께 할 수 없이 이렇게 고백한다. 용서해달라”고 덧붙인 뒤 준비한 공연을 이어갔다.

심수봉이 김다현의 노래에서 구체적으로 어떤 부분을 문제 삼았는지는 확인되지 않았다. 김다현은 이날 별다른 실수 없이 무대를 마쳤고 관객들의 호응도 받은 것으로 전해졌다.

공개적인 자리에서 선배 가수가 미성년자인 후배를 강하게 질책한 것을 두고 온라인에서는 비판이 이어졌다. 네티즌들은 “공개적으로 망신을 줄 이유가 있었나” “무대 뒤에서 무슨 일이 있었던 것인지 궁금하다” “손녀뻘 후배에게 지나친 훈계였다” 등의 반응을 보였다.

김다현은 ‘청학동 훈장’으로 알려진 김봉곤의 셋째 딸이다. 2020년 MBN ‘보이스트롯’에서 준우승을 차지했으며 2023년 MBN ‘현역가왕’에서 3위에 올랐다. 올해 데뷔 7년차로 활동 중이다.

온라인뉴스부
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