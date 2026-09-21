이영자 면전서 “밥맛, 건방져” 돌직구 날린 80대女…논란에 결국

유튜브 채널 ‘이영자TV’ 캡처

유튜브 채널 ‘이영자TV’ 캡처

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방송인 이영자를 알아보지 못한 84세 어르신의 ‘면전 돌직구’ 장면이 화제를 모은 가운데, 이영자 측이 해당 장면을 유튜브 영상에서 삭제했다.20일 유튜브 채널 ‘이영자TV’에는 ‘이영자 가장 먼저 가을을 맛보는 법, 정이 넘치는 노량진 수산시장 나들이’라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 이영자는 지인들과 함께 서울 노량진수산시장을 찾았다. 제철 수산물을 맛보고 직접 회 뜨는 방법까지 배우기 위해 시장 곳곳을 둘러보던 이영자는 한 84세 어르신과 마주쳤다.어르신은 이영자를 알아보지 못한 듯 그를 바라보며 “꼭 이영자 같다. 그런데 이영자보다 예쁘다”고 말했다.이영자의 일행이 “어머니는 이영자 좋아하시냐”고 묻자 뜻밖의 대답이 돌아왔다.어르신은 “아니, 나는 이영자 안 좋아한다. 이영자는 너무 밥맛이다. 너무 잘난 척해서 그렇다”고 거침없이 말했다.바로 앞에 있는 사람이 이영자라는 사실을 알지 못한 채 솔직한 평가를 쏟아낸 것이다.이를 들은 이영자는 당황하거나 정색하지 않고 웃음을 터뜨렸다. 주변에서 “이영자 밥맛 없다고 한다”고 재차 말을 전하자 이영자는 “아니, 밥맛 있다”며 익살스럽게 자신의 편을 들어 현장을 웃음바다로 만들었다.어르신의 폭탄 발언은 여기서 끝나지 않았다. 그는 이영자를 향해 “음식은 최고고 돈도 잘 번다”면서도 “그런데 시집을 못 갔다”고 말했다.이어 “이영자씨를 만나면 겸손만 하면 밥맛 떨어지지 않는다고 전해 달라”고 당부했다.정작 당사자를 앞에 두고 이어진 거침없는 평가에 이영자는 끝까지 자신의 정체를 적극적으로 밝히지 않은 채 웃음으로 상황을 넘겼다.어르신이 “건방지다”고 다시 한번 말하자 주변 사람들은 웃음을 참지 못했다.이영자는 이후에도 어르신에게 커피를 건네며 “내가 언제 또 사드리겠느냐. 오늘은 어머니가 시켜 드셔라”고 따뜻하게 대했다.이후 해당 장면은 삭제됐다.제작진은 당시 현장에서 이영자가 어르신의 솔직한 표현에 함께 웃었고 크게 개의치 않았다고 설명했다. 다만 카메라와 방송에 익숙하지 않은 일반인 어르신이 예상치 못하게 오해와 과도한 비난의 대상이 되는 상황을 우려했다고 밝혔다.또 이영자 역시 함께 대화를 나눴던 어르신이 이번 일로 상처받지 않기를 바라고 있다며, 모두가 편안하게 영상을 볼 수 있도록 해당 구간을 조정했다고 설명했다.온라인뉴스부