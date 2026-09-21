기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

이미주, 피부과 의사와 핑크빛 만남 “대화 잘 통해”

입력 :2026-09-21 22:58:11
수정 :2026-09-21 22:58:11
유튜브 채널 ‘그냥 이미주’ 캡처
유튜브 채널 ‘그냥 이미주’ 캡처


걸그룹 러블리즈 출신 이미주의 소개팅이 공개됐다.

지난 18일 유튜브 채널 ‘그냥 이미주’에는 ‘의사 VS 모델’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 이미주는 평소보다 한층 신경 쓴 스타일링으로 등장해 소개팅을 향한 설렘을 드러냈다.

제작진은 이날 한 사람만 만나는 통상적인 소개팅 대신 로테이션 방식을 제안했다. 상대는 피부과 의사와 모델이었다. 여기에 AB6IX 전웅과 골든차일드 장준이 이미주 대신 선택을 내려 주는 ‘아바타 소개팅’ 콘셉트까지 결합되며 독특한 그림이 완성됐다.

먼저 피부과 의사와 마주한 이미주는 이름과 나이, 직업을 물으며 거침없이 질문을 쏟아냈다. 그는 “피부과 의사냐. 찾아가도 되냐”라며 만남 초반부터 적극적인 모습을 보였다. 상대의 MBTI가 ESFJ라는 것을 알게 되자 “저 ESFJ 완전 좋아한다. 잘 맞는다”라며 다시 한번 호감을 드러냈다.

유튜브 채널 ‘그냥 이미주’ 캡처
유튜브 채널 ‘그냥 이미주’ 캡처


만남을 마친 이미주는 곧장 전웅과 장준을 찾아 “나 오늘 2차 갈 거다. 분위기 괜찮지 않았냐”라며 만족스러운 반응을 보였다.

두 번째 상대는 트레이너 겸 모델로 활동 중인 남성이었다. 이미주는 운동을 주제로 한 질문을 이어가는 한편 “이두박근을 보여 달라”라고 요청하며 색다른 관심을 표했다. 이어 “몇 살에 결혼하고 싶냐”고 물었다. 상대가 “서른 셋에 하고 싶다”라고 답하자 이미주는 “얼마 안 남았다. 지금부터 만나야겠다”라며 또 한 번 직진 화법을 구사했다. 이후에도 예식장 스타일부터 신혼 여행지까지 구체적으로 물으며 상대의 결혼관을 세밀하게 파악해갔다.

유튜브 채널 ‘그냥 이미주’ 캡처
유튜브 채널 ‘그냥 이미주’ 캡처


두 차례의 만남을 모두 마친 뒤 전웅과 장준은 안정적이고 연상인 첫 번째 상대를 이미주에게 추천했다. 이에 이미주는 “전교 1등이었다고 해서 부담스러운 게 있다”며 고민했다.

고심 끝에 그는 첫 번째로 만났던 피부과 의사를 최종 상대로 골랐다. 선택 이유에 대해 “대화가 잘 통했다고 느껴졌다. 진심이었다”고 설명했다.

이미주에게 선택받은 상대 역시 번호를 남기며 화답했다. 피부과 의사는 “생각보다 더 예쁘셨다. 이상형에 부합한다”며 “같이 밥 먹어 보고 싶다”고 재회 의사를 밝혔다.

한편 2014년 걸그룹 러블리즈로 데뷔한 이미주는 예능 프로그램에서 두각을 드러내며 활약했다. 지난해 11월 안테나를 떠나 힙합 레이블 AOMG로 이적했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이미주가 최종 선택한 상대의 직업은?
인기기사
조여정, ‘화사한 미소’
트와이스 사나, 공항서 뽐낸 눈부신 미모
수지, 꽃보다 화사한 꽃받침 포즈
‘400억 대박’ 소문에…구창모 “침대 밑에 8억 깔고 잔다, 은행 못 믿어” 깜짝

‘400억 대박’ 소문에…구창모 “침대 밑에 8억 깔고 잔다, 은행 못 믿어” 깜짝
이영자 면전에 대고 “밥맛 떨어져”… 충격 봉변 무슨 일?

이영자 면전에 대고 “밥맛 떨어져”… 충격 봉변 무슨 일?
가수 청하, 건강 악화로 응급실 이송… 하루만에 놀라운 근황

가수 청하, 건강 악화로 응급실 이송… 하루만에 놀라운 근황
“심수봉 말 다 들었다”…17세 김다현, 충격에 ‘펑펑’ 울어

“심수봉 말 다 들었다”…17세 김다현, 충격에 ‘펑펑’ 울어
심수봉, 54세 어린 김다현 ‘공개 망신’ 논란에 결국 사과

심수봉, 54세 어린 김다현 ‘공개 망신’ 논란에 결국 사과
“31세 두 아이 엄마가 미인대회 우승” 얼마나 예쁘길래…수영복 몸매 ‘당당’했던 이유

“31세 두 아이 엄마가 미인대회 우승” 얼마나 예쁘길래…수영복 몸매 ‘당당’했던 이유
심수봉, 54세 어린 김다현에 “저 여자”…‘공개 망신’ 논란

심수봉, 54세 어린 김다현에 “저 여자”…‘공개 망신’ 논란
여성 상관에 “적당히 해라, 미친 ×아” 욕설한 20대 병사…선고유예

여성 상관에 “적당히 해라, 미친 ×아” 욕설한 20대 병사…선고유예
“KBS 공채 개그맨, 대리기사 폭행해 체포”…김대범 “한국 아니다” 직접 해명

“KBS 공채 개그맨, 대리기사 폭행해 체포”…김대범 “한국 아니다” 직접 해명
인기 클릭
Weekly Best

  1. “아내가 안 돌아와”…김구라, 재혼 7년 차에 ‘두 집 살림’

    “아내가 안 돌아와”…김구라, 재혼 7년 차에 ‘두 집 살림’

  2. 지창욱, 비공개 계정에 ‘명품·차’ 자랑했다가 ‘낭패’

    지창욱, 비공개 계정에 ‘명품·차’ 자랑했다가 ‘낭패’

  3. “눈빛 완전 스윗” 태양, ♥민효린 손 꼭잡고 ‘착붙’ 데이트 포착

    “눈빛 완전 스윗” 태양, ♥민효린 손 꼭잡고 ‘착붙’ 데이트 포착

  4. 양희은, 시한부 이겨냈는데…최근 또 ‘암 수술’ 받았다

    양희은, 시한부 이겨냈는데…최근 또 ‘암 수술’ 받았다

  5. 배우 황석정 “온몸 불타는 듯한 고통, 앉지도 눕지도 못 한다”…안타까운 근황

    배우 황석정 “온몸 불타는 듯한 고통, 앉지도 눕지도 못 한다”…안타까운 근황
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
스타들의 화려한 레드카펫 ‘시선 강탈’

스타들의 화려한 레드카펫 ‘시선 강탈’

넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘괴물: 리지 보든 이야기’(Monster: The Lizzie Borden Story)의 시사회가 16일(현
‘에미상’ 여신들의 드레스 열전

‘에미상’ 여신들의 드레스 열전

한국계 미국인 이성진 감독이 연출한 넷플릭스 시리즈 ‘성난 사람들’(BEEF) 시즌2가 미 방송계 최고 권위 상인 에미상에서 3관왕에