‘2살 연하♥’ 오나미, 몰라보게 더 예뻐진 얼굴… 2년 3개월만 근황

입력 :2025-09-17 09:49:24
수정 :2025-09-17 09:49:24
오나미 인스타그램 캡처
오나미 인스타그램 캡처


코미디언 오나미(41)가 오랜만에 반가운 근황을 전했다.

오나미는 지난 16일 자신의 인스타그램에 “2년 3개월 만에 인스타 하기. 인스타랑 친해지기 1일차. 앞으로 잘 부탁드린다”는 글과 함께 사진 2장을 올렸다.

공개된 사진 속 오나미는 외출엔 나선 모습이다. 오나미는 산뜻한 단발머리에 가벼운 티셔츠 차림을 한 채 분위기 좋은 카페에서 셀카를 찍으며 카메라를 바라보고 있다. 오나미 특유의 에너지 넘치는 밝은 미소와 결혼 이후 더 물오른 미모가 눈에 띈다.

이 게시물엔 오나미의 인스타그램 복귀를 환영하는 동료들의 댓글이 달렸다.

조세호는 “웰컴”이라며 웃는 표정의 이모티콘 등을 올렸다. 박슬기와 이은형, 트루디는 각각 “예쁘다”는 댓글과 함께 하트 표시를 보냈다. 김면경은 “나도 해야 하는데”라며 “화이팅”이라고 적었다.

오나미의 최근 근황을 접한 팬들은 “활동 많이 해달라”, “앞으로 자주 올려달라”, “더 예뻐졌다”, “귀엽다” 등 반응을 보였다.

한편 오나미는 2022년 2살 연하의 축구선수 출신 박민과 결혼했다.

뉴스24
