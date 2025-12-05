기사 검색
커플 타투와 목격담?…BTS 정국·에스파 윈터와 열애설 확산

입력 :2025-12-05 13:58:58
수정 :2025-12-05 14:14:16
BTS 정국, 에스파 윈터. 빅히트뮤직, 인스타그램
BTS 정국, 에스파 윈터. 빅히트뮤직, 인스타그램


방탄소년단(BTS) 정국과 에스파 윈터가 열애설에 휩싸인 가운데, 양측 소속사가 입장 표명을 하지 않은 채 침묵을 유지하고 있다.

최근 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 두 사람이 비슷한 위치에 강아지 얼굴 모양 타투를 새겼다, 유사한 팔찌·인이어·슬리퍼를 착용했다는 주장과 함께 열애설이 확산됐다.

또 정국이 군 복무 기간 중 에스파 콘서트에 방문했다는 목격담이 재조명되며 의혹에 힘을 실었다.

정국 소속사 빅히트뮤직과 윈터 소속사 SM엔터테인먼트는 열애설과 관련한 문의에 아무런 답변을 내놓지 않고 있다.

정국은 과거 배우 이유비와 열애설에 휩싸였을 당시 소속사를 통해 이를 부인한 바 있다. 2023년에도 반복되는 열애 의혹에 대해 “여자친구 없다. 일만 하고 싶다”고 직접 언급하기도 했다.

윈터 역시 지난해 엔하이픈 정원과의 열애설을 초고속 부인하며 “악의적 사진 유포에 법적 대응하겠다”고 밝힌 바 있다.

한편 지난 6월 전역한 정국은 방탄소년단 완전체 컴백 준비 중이다. 에스파는 올해 월드투어를 마치고 ‘2025 마마 어워즈’에서 3관왕을 차지했으며, 내년 정규 앨범 발매를 예고했다.

온라인뉴스부
박서준-원지안 '우리 잘 어울리죠?'
'세젤예' 장원영, 블링블링한 미모
레드카펫 빛낸 할리우드 스타들
"성폭행당해 낳은 아들이 결혼식에 아빠 초대한다네요" 女 충격 사연

“성폭행당해 낳은 아들이 결혼식에 아빠 초대한다네요” 女 충격 사연
사유리, 비연예인과 결혼발표…"소중한 생명도 임신" 깜짝

사유리, 비연예인과 결혼발표…“소중한 생명도 임신” 깜짝
김종국, 급하게 결혼한 거였다…"임신과 새 생명"?

김종국, 급하게 결혼한 거였다…“임신과 새 생명”?
현영, 남편과 이혼 위기 고백 "나를 철저히 무시한 것…자존심 상처"

현영, 남편과 이혼 위기 고백 “나를 철저히 무시한 것…자존심 상처”
조세호, 조직폭력배 친분 논란에…"단순 지인 사이" 해명

조세호, 조직폭력배 친분 논란에…“단순 지인 사이” 해명
"진짜예요" 뽀뽀까지?…가인♥조권, 16년 만에 축하할 소식 전해졌다

“진짜예요” 뽀뽀까지?…가인♥조권, 16년 만에 축하할 소식 전해졌다
"기대서 삐딱하게"…선우용여, 분장실서 흡연한 女연예인 폭로했다

“기대서 삐딱하게”…선우용여, 분장실서 흡연한 女연예인 폭로했다
박나래 측 "별일 없이 그만두더니…'매니저 갑질 의혹' 입장 정리 중"

박나래 측 “별일 없이 그만두더니…‘매니저 갑질 의혹’ 입장 정리 중”
'이부진 아들 수능 대박' 글 올린 박선영 "알지도 못하면서 내가 삼성가 소식통?"

‘이부진 아들 수능 대박’ 글 올린 박선영 “알지도 못하면서 내가 삼성가 소식통?”
  '50세' 추성훈, 제트스키 사고… 뼈 2개 골절 응급실行

    ‘50세’ 추성훈, 제트스키 사고… 뼈 2개 골절 응급실行

  '성욕 솔직 고백' 전원주 "♥연하 남친 있다…얼굴도 젊어져" 열애 근황

    ‘성욕 솔직 고백’ 전원주 “♥연하 남친 있다…얼굴도 젊어져” 열애 근황

  이동건, 환한 미소로 결혼식 사진 올려…"딸 로아는 불참"

    이동건, 환한 미소로 결혼식 사진 올려…“딸 로아는 불참”

  집 리모델링하다 추락…넷플릭스 출연 유명 배우 사망 '충격'

    집 리모델링하다 추락…넷플릭스 출연 유명 배우 사망 ‘충격’

  지상렬, ♥16세 연하와 열애…모두가 아는 '미모의 여성'

    지상렬, ♥16세 연하와 열애…모두가 아는 ‘미모의 여성’
'대부' 감독, 1700억 올인했다가 '파산'…"시계·섬 다 팔았다"

‘대부’ 감독, 1700억 올인했다가 ‘파산’…“시계·섬 다 팔았다”

영화 ‘대부’를 연출한 거장 프란시스 포드 코폴라 감독이 신작 ‘메갈로폴리스’의 흥행 참패로 파산 위기에 직면했다.지난달 29일(현지시
레드카펫 빛낸 할리우드 스타들

레드카펫 빛낸 할리우드 스타들

할리우드 스타들이 3일(현지시간) 미국 캘리포니아주 비벌리힐스 호텔에서 열린 ‘할리우드 리포터 연례 여성 엔터테인먼트 갈라’(The H