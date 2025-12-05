기사 검색
빽가, 신지 남편 ‘돌싱’ 얘기에 돌연 화장실…“화도 났다”

입력 :2025-12-05 11:57:29
수정 :2025-12-05 13:58:19
코요테 멤버 김종민과 빽가. 유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’ 캡처
코요테 멤버 김종민과 빽가. 유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’ 캡처


혼성그룹 ‘코요태’ 멤버 빽가가 신지와 예비 남편 문원과의 상견례 자리에서 돌연 화장실에 간 이유를 공개했다.

빡가는 4일 방송된 KBS 쿨 FM ‘박명수의 라디오쇼’에서 상견례 뒷이야기를 전했다.

박명수는 빽가에게 “신지씨에 대해 ‘요즘 잘 있냐’ 같은 주변 상황 물어보는 사람 있지 않느냐”며 신지와 문원에 대한 질문을 꺼냈다.

이에 빽가는 “많이 물어봤다. 사실 얼마전에 이슈가 됐지 않냐”면서 “저한테 ‘화장실 간거 진짜였냐’, ‘소변 마려워서 간 거냐, 아니면 화가 나서 갔냐’고 물어본다”라고 설명했다.

이어 “‘반반이다’라고 말했다”라고 털어놓았다.

앞서 빽가는 신지와 문원과의 상견례 모습을 담은 유튜브 콘텐츠에서 문원이 ‘돌싱’이라는 이야기를 듣고 “화장실 좀 가겠다”라며 자리를 떴는데, 이 모습이 온라인 커뮤니티에서 화제가 됐다.

다만 빽가는 문원에 대해 “너무 좋은 친구”라고 덧붙였다.

한편 신지와 문원은 내년 중 결혼하며, 이미 신혼집을 구해 함께 살고 있다.

신지는 예비 남편을 공개한 뒤 남편에 대해 “재산을 보고 접근했다”, “돌싱인 걸 숨겼다” 등의 루머가 확산되자 이에 대해 해명했다.

