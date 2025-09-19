기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

[포토] ‘밀라 요보비치’ 열정적 인사

입력 :2025-09-19 16:14:33
수정 :2025-09-19 16:28:38
이전 기사이미지
다음 기사이미지
1/ 6
밀라 요보비치, 열정적인 인사
밀라 요보비치, 열정적인 인사
배우 밀라 요보비치가 19일 부산 해운대구 우동 영화의전당에서 열린 제30회 부산국제영화제 ‘프로텍터’ 야외무대인사에서 관객들에게 인사하고 있다. 2025.9.19 연합뉴스
밀라 요보비치 “부산 안녕”
밀라 요보비치 “부산 안녕”
배우 밀라 요보비치가 19일 부산 해운대구 우동 영화의전당에서 열린 제30회 부산국제영화제 ‘프로텍터’ 야외무대인사에서 관객들에게 인사하고 있다. 2025.9.19 연합뉴스
밀라 요보비치 “부산 안녕”
밀라 요보비치 “부산 안녕”
배우 밀라 요보비치가 19일 부산 해운대구 우동 영화의전당에서 열린 제30회 부산국제영화제 ‘프로텍터’ 야외무대인사에서 관객들에게 인사하고 있다. 2025.9.19 연합뉴스
폴 W.S. 앤더슨-밀라 요보비치 부부의 행복한 무대인사
폴 W.S. 앤더슨-밀라 요보비치 부부의 행복한 무대인사
폴 W.S. 앤더슨 감독과 배우 밀라 요보비치 부부가 19일 부산 해운대구 우동 영화의전당에서 열린 제30회 부산국제영화제 ‘프로텍터’ 야외무대인사에서 관객들에게 인사하고 있다. 2025.9.19 연합뉴스
밀라 요보비치 “부산 안녕”
밀라 요보비치 “부산 안녕”
배우 밀라 요보비치가 19일 부산 해운대구 우동 영화의전당에서 열린 제30회 부산국제영화제 ‘프로텍터’ 야외무대인사에서 관객들에게 인사하고 있다. 2025.9.19 연합뉴스
밀라 요보비치, 열정적인 인사
밀라 요보비치, 열정적인 인사
배우 밀라 요보비치가 19일 부산 해운대구 우동 영화의전당에서 열린 제30회 부산국제영화제 ‘프로텍터’ 야외무대인사에서 관객들에게 인사하고 있다. 2025.9.19 연합뉴스




배우 밀라 요보비치가 19일 부산 해운대구 우동 영화의전당에서 열린 제30회 부산국제영화제 ‘프로텍터’ 야외무대인사에서 관객들에게 인사하고 있다.


온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫
레드카펫 사로잡은 파격 ‘시스루 룩’
‘랄프 로렌’ 패션쇼 빛낸 스타들
공항서 란제리쇼? 배우 문가영, 속옷 바람 활보 ‘충격 패션’

공항서 란제리쇼? 배우 문가영, 속옷 바람 활보 ‘충격 패션’
“93세 맞아?”…외신도 놀란 이길여 총장의 ‘60대 몸’ 비결

“93세 맞아?”…외신도 놀란 이길여 총장의 ‘60대 몸’ 비결
“처음 겪는 이유 모를 고통”…김영희 결국 응급실행, 무슨 일

“처음 겪는 이유 모를 고통”…김영희 결국 응급실행, 무슨 일
50대女 “예뻐지려다 판다 됐다”…‘80조원’ 中 성형 왕국의 민낯

50대女 “예뻐지려다 판다 됐다”…‘80조원’ 中 성형 왕국의 민낯
52세 송은이 “혈관성 치매 진단받은 母…시신 기증 신청”

52세 송은이 “혈관성 치매 진단받은 母…시신 기증 신청”
‘3명 살해’ 피자집 점주 김동원 얼굴 공개…검찰 송치

‘3명 살해’ 피자집 점주 김동원 얼굴 공개…검찰 송치
초등생 앞에서 ‘음란 행위’ 19세男…가방 안에 들어있던 물건의 정체

초등생 앞에서 ‘음란 행위’ 19세男…가방 안에 들어있던 물건의 정체
“순간 성적 충동”…대낮 주택가서 여고생 납치 시도한 30대

“순간 성적 충동”…대낮 주택가서 여고생 납치 시도한 30대
“고마워”…민희진, 핫팬츠 입고 산책하는 근황 ‘포착’

“고마워”…민희진, 핫팬츠 입고 산책하는 근황 ‘포착’
인기 클릭
Weekly Best

  1. 이지혜, 남편 문재완 폭행 사건 전말 “이혼 발표는 유튜브로…”

    이지혜, 남편 문재완 폭행 사건 전말 “이혼 발표는 유튜브로…”

  2. 신동엽 딸 대학생 됐다…“합격해서 여유” 가족사진 공개

    신동엽 딸 대학생 됐다…“합격해서 여유” 가족사진 공개

  3. 남성호르몬·정자왕…김종국, 결혼 10일만에 ‘좋은 소식’

    남성호르몬·정자왕…김종국, 결혼 10일만에 ‘좋은 소식’

  4. “시도 때도 없이 벗으라고”…안소영이 밝힌 ‘애마부인’ 촬영 비화

    “시도 때도 없이 벗으라고”…안소영이 밝힌 ‘애마부인’ 촬영 비화

  5. 이주승 “미모의 베트남 여성과 결혼식 올렸다”…집안 경사

    이주승 “미모의 베트남 여성과 결혼식 올렸다”…집안 경사
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

블랙핑크 리사가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열린 제77회 프라임타임 에미상 레드카펫 위에서 포즈를
레드카펫 사로잡은 파격 ‘시스루 룩’

레드카펫 사로잡은 파격 ‘시스루 룩’

영화배우, 모델 등 스타들이 케링 그룹이 주최한 ‘케어링 포 우먼’(Caring for Women) 디너 행사에 참석해 포즈를 취하고