출산 1년 후 비공개 결혼하는 여배우… 2년 열애 신랑은 누구

심현섭 “쌍둥이 낳으면 혜택 더 좋다고…” 깜짝 소식

코미디언 심현섭이 2세 계획을 공개해 시민들로부터 응원을 받았다. 20일 심현섭의 유튜브 채널에는 ‘짜장서빙 부인 땀 흘렸네’라는 제목의 영상이 올라왔다. 이날 영상에는 아내 정영림과의 결혼으로 ‘울산 사위’가 된 심현섭이 울산 울주군의 한 행사에 참석한 모습이 공개됐다. ‘어르신 섬김 짜장면’ 봉사활동에 나선 심현섭과 정영림은 직접 짜장면도 만들고 어르신들을 위해 음식 서빙도 하는 등 훈훈한 시간을 가졌다. 이후 심현섭은 마이크를 잡고 인사말을 전하기도 했다. 심현섭은 이때 아내를 향해 “울주군에 이사 오고 싶은 이유가 뭐냐”…