[포토] 장원영, ‘사랑스러운 산타걸’

입력 :2025-12-25 16:49:36
수정 :2025-12-25 16:49:36
걸그룹 아이브의 장원영이 25일 인천 영종도 인스파이어에서 열린 '2025 SBS 가요대전' 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2025.12.25
뉴스1
걸그룹 아이브의 장원영이 25일 인천 영종도 인스파이어에서 열린 ‘2025 SBS 가요대전’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2025.12.25
뉴스1
걸그룹 아이브의 장원영이 25일 인천 영종도 인스파이어에서 열린 '2025 SBS 가요대전' 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2025.12.25
뉴스1
걸그룹 아이브의 장원영이 25일 인천 영종도 인스파이어에서 열린 ‘2025 SBS 가요대전’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2025.12.25
뉴스1
걸그룹 아이브 안유진과 장원영(오른쪽)이 25일 인천 영종도 인스파이어에서 열린 '2025 SBS 가요대전' 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2025.12.25
뉴스1
걸그룹 아이브 안유진과 장원영(오른쪽)이 25일 인천 영종도 인스파이어에서 열린 ‘2025 SBS 가요대전’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2025.12.25
뉴스1
걸그룹 에스파의 카리나가 25일 인천 영종도 인스파이어에서 열린 '2025 SBS 가요대전' 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2025.12.25
뉴스1
걸그룹 에스파의 카리나가 25일 인천 영종도 인스파이어에서 열린 ‘2025 SBS 가요대전’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2025.12.25
뉴스1
걸그룹 에스파의 지젤이 25일 인천 영종도 인스파이어에서 열린 '2025 SBS 가요대전' 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2025.12.25
뉴스1
걸그룹 에스파의 지젤이 25일 인천 영종도 인스파이어에서 열린 ‘2025 SBS 가요대전’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2025.12.25
뉴스1
걸그룹 에스파의 닝닝과 윈터가 25일 인천 영종도 인스파이어에서 열린 '2025 SBS 가요대전' 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2025.12.25
뉴스1
걸그룹 에스파의 닝닝과 윈터가 25일 인천 영종도 인스파이어에서 열린 ‘2025 SBS 가요대전’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2025.12.25
뉴스1
걸그룹 있지(ITZY) 유나와 채령이 25일 인천 영종도 인스파이어에서 열린 '2025 SBS 가요대전' 레드카펫 행사에 참석하고 있다. 2025.12.25
뉴스1
걸그룹 있지(ITZY) 유나와 채령이 25일 인천 영종도 인스파이어에서 열린 ‘2025 SBS 가요대전’ 레드카펫 행사에 참석하고 있다. 2025.12.25
뉴스1
그룹 올데이프로젝트의 애니가 25일 인천 영종도 인스파이어에서 열린 '2025 SBS 가요대전' 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2025.12.25
뉴스1
그룹 올데이프로젝트의 애니가 25일 인천 영종도 인스파이어에서 열린 ‘2025 SBS 가요대전’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2025.12.25
뉴스1
캣츠아이 윤채가 25일 인천 영종도 인스파이어에서 열린 '2025 SBS 가요대전' 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2025.12.25
뉴스1
캣츠아이 윤채가 25일 인천 영종도 인스파이어에서 열린 ‘2025 SBS 가요대전’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2025.12.25
뉴스1
걸그룹 엔믹스 설윤이 25일 인천 영종도 인스파이어에서 열린 '2025 SBS 가요대전' 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2025.12.25
뉴스1
걸그룹 엔믹스 설윤이 25일 인천 영종도 인스파이어에서 열린 ‘2025 SBS 가요대전’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2025.12.25
뉴스1
걸그룹 하츠투하츠의 유하와 이안(오른쪽)이 25일 인천 영종도 인스파이어에서 열린 '2025 SBS 가요대전' 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2025.12.25
뉴스1
걸그룹 하츠투하츠의 유하와 이안(오른쪽)이 25일 인천 영종도 인스파이어에서 열린 ‘2025 SBS 가요대전’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2025.12.25
뉴스1
걸그룹 르세라핌이 25일 인천 영종도 인스파이어에서 열린 '2025 SBS 가요대전' 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2025.12.25
뉴스1
걸그룹 르세라핌이 25일 인천 영종도 인스파이어에서 열린 ‘2025 SBS 가요대전’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2025.12.25
뉴스1




걸그룹 멤버들이 25일 인천 영종도 인스파이어에서 열린 ‘2025 SBS 가요대전’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.

이날 ‘2025 SBS 가요대전’에는 NCT DREAM, 아이브, 스트레이 키즈, 에이티즈, 더보이즈, 투모로우바이투게더, ITZY, 엔하이픈, 트레저, 에스파, NCT WISH, 유노윤호, 르세라핌, 엔믹스, 태용, 보이넥스트도어, 라이즈, 제로베이스원, 아일릿, 앤팀, 넥스지, 투어스, 베이비몬스터, 코르티스, 미야오, 이즈나, 올데이프로젝트, 킥플립, 하츠투하츠, 키키, 힛지스, 베이비돈크라이, 아이딧, 에이엠피, 캣츠아이, 아홉 등이 무대에 오른다.


온라인뉴스부
