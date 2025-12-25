연예
[포토] 장원영, ‘사랑스러운 산타걸’
입력 :2025-12-25 16:49:36
수정 :2025-12-25 16:49:36
1/ 12
걸그룹 멤버들이 25일 인천 영종도 인스파이어에서 열린 ‘2025 SBS 가요대전’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.
이날 ‘2025 SBS 가요대전’에는 NCT DREAM, 아이브, 스트레이 키즈, 에이티즈, 더보이즈, 투모로우바이투게더, ITZY, 엔하이픈, 트레저, 에스파, NCT WISH, 유노윤호, 르세라핌, 엔믹스, 태용, 보이넥스트도어, 라이즈, 제로베이스원, 아일릿, 앤팀, 넥스지, 투어스, 베이비몬스터, 코르티스, 미야오, 이즈나, 올데이프로젝트, 킥플립, 하츠투하츠, 키키, 힛지스, 베이비돈크라이, 아이딧, 에이엠피, 캣츠아이, 아홉 등이 무대에 오른다.
온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
2025 SBS 가요대전이 개최된 장소는?