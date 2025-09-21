9남매 낳고도 정정한 101세 모친… 이상벽, 숨은 안타까운 사연 전했다

MBN 예능 ‘속풀이쇼 동치미’ 방송화면 캡처

방송인 이상벽(78)이 101세 모친을 언급하며 안타까운 가족사를 털어놨다.지난 20일 방송된 MBN 예능 ‘속풀이쇼 동치미’는 ‘니들이 K장녀 삶을 알아?’라는 주제로 진해됐다.이날 게스트로 나온 이상벽 “가끔은 저도 막내가 되고 싶었다. 중간에 끼긴 싫고. 장남이기 때문에 평생 무한 책임이다. 집안 대소사는 말할 것도 없고, 모든 게 장남 책임인 것처럼 살았다”면서 “동생들에게 힘들다고 말해본 적은 없다. 그래서 오늘은 좀 해보려고 한다”고 운을 뗐다.이상벽은 “어머니가 아직 살아계시는데 9남매를 두셨고, 101세다”라고 말해 스튜디오에 있던 모두를 깜짝 놀라게 했다.그는 모친에 대해 “어머니가 지금도 정정하시다. 맥주도 한 잔씩 드시고 유머 감각도 좋으시다”며 “어머니 계신 병원에 가족들이 가면 어머니는 맨날 저를 꼭 1번으로 찾는다고 그러더라. 고향이 이북이다 보니 친척이 없어서 더욱 제게 의지하신다”고 설명했다.이상벽은 원래 자신 위로 형도 있었다고 고백했다.그는 “사실 9남매였지만, 현재는 7남매가 됐다”며 “고향이 황해도인데 북에서 내려올 때 조부모님이 어린 동생을 보겠다고 하셔서 남겨둔 게 이별이 됐다. 사실 위로 형이 한 명 있었는데 2살까지 살고 일찍 하늘로 떠났다더라. 그래서 제가 장남이 된 것”이라고 가족사를 얘기했다.뉴스24