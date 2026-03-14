기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

박지훈, 방탄소년단도 제쳐…1200만 단종앓이

입력 :2026-03-14 15:49:45
수정 :2026-03-14 15:49:45


영화 ‘왕과 사는 남자’로 1000만 배우가 된 박지훈이 그룹 방탄소년단 멤버들을 제치고 브랜드 평판 1위에 올랐다.

연예인 브랜드 가치를 빅데이터를 통해 수치화하는 회사 한국기업평판연구소는 박지훈이 보이그룹 개인 브랜드 평판 순위에서 1위에 올랐다고 14일 밝혔다.

이 회사는 순위 구분을 위해 보이그룹 개인 755명 브랜드 빅데이터 7169만 7396개를 추출했다고 했다. 보이그룹 개인 브랜드에 대한 소비자 행동분석을 가지고 만든 참여지수, 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수로 브랜드평판지수를 분석했다.

이 결과 지난달 14일부터 이달 14일까지 박지훈은 참여지수 395만8781, 미디어지수 173만2406, 소통지수 408만3499, 커뮤니티지수 322만421이 되면서 브랜드평판지수 1299만5107로 분석됐다. 2위는 방탄소년단 지민, 3위는 방탄소년단 진, 4위는 빅뱅 지드래곤, 5위 방탄소년단 정국 순이엇다.

구창환 한국기업평판연구소장은 “2026년 3월 보이그룹 개인 브랜드평판 1위를 기록한 워너원 박지훈 브랜드는 링크분석에서 ‘처연하다’ ‘아우라있다’ ‘섬세하다’가 높게 나왔고, 키워드 분석에서는 ‘단종’ ‘왕과 사는 남자’ ‘유해진’이 높게 분석됐다. 긍·부정 비율 분석에서는 긍정비율 94.25%로 분석됐다”고 했다.

박지훈은 영화 ‘왕과 사는 남자’에서 단종을 맡아 인상적인 연기력을 선보이며 누적관객수 1000만명 돌파를 이끌었다. 13일까지 누적관객수는 1243만명이다.

브랜드 평판지수는 소비자 온라인 습관이 브랜드 소비에 큰 영향을 끼친다는 것을 찾아내 브랜드 빅데이터 분석으로 만들어진 지표다. 보이그룹 개인 브랜드평판 분석을 통해 보이그룹 개인 브랜드에 대한 긍·부정 평가, 미디어 관심도, 소비자 관심과 소통량을 측정한다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
박지훈이 브랜드 평판 1위에 오른 주된 요인은?
인기기사
‘여성 암’ 자선행사 참석한 할리우드 스타들
타임지 ‘올해의 여성’ 시상식
‘모범납세 표창 받은’ 임원희·유노윤호
모범납세 표창 받은 임원희-유노윤호
서울시 유공납세자 표창 받은 유노윤호
서울시 유공납세자 표창 받은 임원희
박수치는 유노윤호
최초 女연쇄살인마 김선자와 모텔 살인 김소영…40년을 관통한 탐욕과 잔혹함의 평행이론

최초 女연쇄살인마 김선자와 모텔 살인 김소영…40년을 관통한 탐욕과 잔혹함의 평행이론
“초6 때 가슴 사이즈 DD”…대세 여배우의 콤플렉스 고백

“초6 때 가슴 사이즈 DD”…대세 여배우의 콤플렉스 고백
문근영, 9년 만 무대 복귀…“더 예뻐졌다” 반응 터진 모습

문근영, 9년 만 무대 복귀…“더 예뻐졌다” 반응 터진 모습
요즘 난리 난 ‘알부민’…전문가 경고 “조미료 퍼먹는 꼴”

요즘 난리 난 ‘알부민’…전문가 경고 “조미료 퍼먹는 꼴”
“이어폰 오래 끼면 귀 속 세균 판친다”…감염 막으려면 ‘이렇게’ 하세요

“이어폰 오래 끼면 귀 속 세균 판친다”…감염 막으려면 ‘이렇게’ 하세요
인기 클릭
Weekly Best

  1. 방송 줄줄이 하차하더니…‘조폭 연루설’ 조세호 “배달, 대리운전 가능” 근황

    방송 줄줄이 하차하더니…‘조폭 연루설’ 조세호 “배달, 대리운전 가능” 근황

  2. 제니, 깜짝 결혼 소식 “행복하게 살겠다”…웨딩 사진 공개

    제니, 깜짝 결혼 소식 “행복하게 살겠다”…웨딩 사진 공개

  3. 이경실 “3억 날렸다…삼성전자 7만원에 팔고 쳐다보기도 싫어”

    이경실 “3억 날렸다…삼성전자 7만원에 팔고 쳐다보기도 싫어”

  4. “관상 싸하다” 악플에 결국…“완전 상극” 에일리♥최시훈, 무슨 일

    “관상 싸하다” 악플에 결국…“완전 상극” 에일리♥최시훈, 무슨 일

  5. ‘80세’ 선우용여 “스킨십 없이 임신 2번…남편과 뽀뽀도 안 해봐” 충격

    ‘80세’ 선우용여 “스킨십 없이 임신 2번…남편과 뽀뽀도 안 해봐” 충격
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘여성 암’ 자선행사 참석한 할리우드 스타들

‘여성 암’ 자선행사 참석한 할리우드 스타들

할리우드 스타들이 11일(현지시간) 미국 캘리포니아주 베벌리힐스의 베벌리 윌셔 호텔에서 열린 ‘언포게터블 이브닝(An Unforgett
타임지 ‘올해의 여성’ 시상식

타임지 ‘올해의 여성’ 시상식

샤넬 이만은 10일(현지시간) 미국 캘리포니아주 웨스트 할리우드에서 열린 타임지 ‘올해의 여성’ 시상식에 참석하기 위해 도착해 포즈를