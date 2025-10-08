연예
김연정, ♥하주석 결혼 알려지자 “많이 놀라셨을 것”… 고민 끝에 전한 말은
입력 :2025-10-08 09:27:22
수정 :2025-10-08 09:27:22
프로야구 한화 이글스 내야수 하주석(31)과 치어리더 김연정(35)이 오는 12월 결혼한다는 소식이 전해진 가운데 김연정이 직접 입장을 밝혔다.
김연정은 지난 7일 자신의 인스타그램에 “갑작스럽게 알려진 소식으로 많이 놀라셨을 것 같아 여러 고민 끝에 글을 남기게 됐다”고 운을 뗐다.
이어 “기사로 알려진 것처럼 제게 평생을 함께하기로 약속한 소중한 분이 생겼다. 서로를 아끼며 예쁘게 만나고 있으니 따뜻하게 지켜봐 주시면 감사하겠다”고 말했다.
김연정은 “언제나 경기장에서, 또 밖에서도 저를 응원해주신 팬분들 덕분에 지금까지 웃으며 활동할 수 있었다”면서 “보내주신 사랑과 응원 잊지 않고, 앞으로도 밝고 건강한 모습으로 보답하겠다”고 했다.
또 “남은 시즌 한화이글스의 한국시리즈 우승을 위해 더욱 열심히 응원하겠다”며 “여러분께 힘이 되는 치어리더가 되겠다”고 덧붙였다.
앞서 지난 1일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 경기 도중 정민철 MBC 해설위원이 “하주석 선수가 시즌 후 결혼식을 올린다”고 언급하면서 결혼 소식이 공개됐다. 이후 온라인 커뮤니티를 중심으로 예비 신부가 김연정이라는 사실이 알려졌고, 두 사람이 오는 12월 6일 결혼식을 올린다는 사실이 확인됐다.
두 사람은 약 5년간의 열애 끝에 결혼을 결심한 것으로 알려졌다. 하주석이 슬럼프와 논란으로 힘들던 시절 김연정이 곁에서 큰 힘이 되어줬다는 후문이다.
하주석은 2012년 신인드래프트 1라운드 전체 1순위로 한화에 입단한 이후 주전 유격수로 활약했왔다. 올 시즌을 앞두고 1년 총액 1억 1000만원에 FA 계약을 맺고 한화에 잔류, 가을야구를 눈앞에 두고 있다.
김연정은 2007년 울산 모비스 피버스 치어리더로 데뷔해 현재 한화, 프로축구 울산 HD, 농구 부산 KCC 등 여러 팀 치어리더로 활약하고 있다.
뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지