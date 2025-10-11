기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

윤민수, 이혼한 전처와 동거 마무리…이사 앞두고 가구 분할

입력 :2025-10-11 14:15:42
수정 :2025-10-11 14:36:33
SBS ‘미운 우리 새끼’ 캡처
SBS ‘미운 우리 새끼’ 캡처


가수 윤민수가 전처 김민지씨와 함께 공유 가구를 나누는 모습이 공개돼 화제를 모으고 있다.

지난 10일 SBS ‘미운 우리 새끼’ 측은 “윤민수 집에서 모습을 드러낸 후 엄마?! 헤어지기 전 공유 가구를 나누는 두 사람”이라는 제목의 예고 영상이 업로드됐다.

영상에는 이혼 후에도 집 매매 문제로 여전히 한집에 머무는 윤민수와 전처가 함께 가구를 정리하는 장면이 담겼다.

윤민수는 전처에게 “윤후 엄마, 잠깐만. 우리 이제 정리를 좀 해야 해”라며 본격적인 분리 준비를 알렸다.

이 장면에서 전처 김민지씨가 처음으로 카메라 앞에 모습을 드러내며 시청자들의 시선을 사로잡았다.

SBS ‘미운 우리 새끼’ 캡처
SBS ‘미운 우리 새끼’ 캡처


두 사람은 집안의 가구와 물건을 나누며, 각자 가져갈 물건에 스티커를 붙여 표시했다.

그 모습을 지켜보던 윤민수의 어머니는 착잡한 표정을 감추지 못했다.

특히 결혼사진을 두고 고민하는 장면이 시선을 끌었다.

전처는 “우리 결혼사진, 버려야 하나?”라고 조심스럽게 물었고, 윤민수는 “그냥 뒀다가 윤후 장가갈 때나… 아닌가?”라며 망설이는 모습을 보였다.

한편, 윤민수는 2006년 결혼해 슬하에 아들 윤후 군을 두고 있다.

이들은 지난해 이혼 소식을 전한 바 있다. 이혼 후에도 집 매매 문제로 전처와 한집에 머물고 있다는 사실이 알려지며 화제를 모았다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들
하트 만드는 최우식-정소민
‘비키니여신’ 심으뜸, 완벽한 몸매
남편이 약 먹여 50명에 성폭행당한 女…유일하게 항소한 男 결과는

남편이 약 먹여 50명에 성폭행당한 女…유일하게 항소한 男 결과는
박지현, 휴가 사진 올렸다가…창문에 비친 남성 모습 ‘깜짝’

박지현, 휴가 사진 올렸다가…창문에 비친 남성 모습 ‘깜짝’
“14년 전 정관수술했는데…늦둥이 임신했습니다” 이유는?

“14년 전 정관수술했는데…늦둥이 임신했습니다” 이유는?
“공소시효 끝났죠?” 양궁선출 살인범의 치명적 착각…. 20년 도피 후 자수의 결말은?

“공소시효 끝났죠?” 양궁선출 살인범의 치명적 착각…. 20년 도피 후 자수의 결말은?
금메달로 위장해 금 밀수…일본 경찰에 체포된 ‘야쿠자 파이터’

금메달로 위장해 금 밀수…일본 경찰에 체포된 ‘야쿠자 파이터’
‘女 술집 목격담’ 인기 男아이돌, 입 열었다 “피할 이유 없어”

‘女 술집 목격담’ 인기 男아이돌, 입 열었다 “피할 이유 없어”
‘극우’ 다카이치 총리 선출 빨간 불…공명당, 자민당과 결별 “각자의 길”

‘극우’ 다카이치 총리 선출 빨간 불…공명당, 자민당과 결별 “각자의 길”
“도쿄서 미친 경험” 여행객 피 철철…‘이것’ 속수무책? 日 충격 근황

“도쿄서 미친 경험” 여행객 피 철철…‘이것’ 속수무책? 日 충격 근황
‘17년 전 여친 살해범’의 두 번째 살인... ‘코리안드림’ 품었던 엄마와 ‘유튜버’ 꿈

‘17년 전 여친 살해범’의 두 번째 살인... ‘코리안드림’ 품었던 엄마와 ‘유튜버’ 꿈
인기 클릭
Weekly Best

  1. “곧 낳는다고…” 홍진영, ‘아랫배 볼록’ 임신설에 입열었다

    “곧 낳는다고…” 홍진영, ‘아랫배 볼록’ 임신설에 입열었다

  2. “잘 안 찍는데 정말 예쁘더라”…김종국 결혼식 사진 공개한 차태현

    “잘 안 찍는데 정말 예쁘더라”…김종국 결혼식 사진 공개한 차태현

  3. 유재석 “미인”…조세호 이어 남창희도 내년 결혼 ‘약속’

    유재석 “미인”…조세호 이어 남창희도 내년 결혼 ‘약속’

  4. 김연정, ♥하주석 결혼 알려지자 “많이 놀라셨을 것”… 고민 끝에 전한 말은

    김연정, ♥하주석 결혼 알려지자 “많이 놀라셨을 것”… 고민 끝에 전한 말은

  5. 일 없어 韓 떠난 이국주…日 가더니 쏟아진 섭외 ‘대박’

    일 없어 韓 떠난 이국주…日 가더니 쏟아진 섭외 ‘대박’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들

‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 10일(현지시간) 영국 런던에서 열린 제69회 BFI 런던영화제 중 영화 ‘부고니아’, ‘제이 켈리’,
‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

영화배우, 모델, 가수 등 스타들이 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브