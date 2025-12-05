기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

이계인 ‘사기 결혼’ 심경 “충격에 술만 마셔…방송도 그만두려 했다”

입력 :2025-12-05 21:37:33
수정 :2025-12-05 21:37:33
배우 이계인. 유튜브 채널 ‘클레먹타임’ 캡처
배우 이계인. 유튜브 채널 ‘클레먹타임’ 캡처


배우 이계인이 사기 결혼 당시 힘들었던 심경을 토로했다.

5일 ‘클레먹타임’ 채널에는 ‘결혼했는데 집에서 아내 얼굴을 본 적이 없어 그 시절 계인이 좋아했던 소녀는’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 배우 이동준은 게스트로 출연한 이계인과 이야기를 나누던 중 “형님은 보면 여자 복이 없다. 결혼도 어떻게 이상하게 잘못됐던 거 아니냐. 사기 비슷한 결혼을 하게 됐고”라고 운을 뗐다.

앞서 이계인은 과거 사기 결혼으로 인해 이혼의 아픔을 겪었다. 당시 사실혼 관계에 있던 아내에게 10년간 동거해온 남성이 있는 사실을 뒤늦게 알고 이혼을 한 것이다.

이계인은 “이상하게 (아내가) 집에 안 들어오는 거다. 결혼하고 나서. 집으로 전화하면 그의 어머니나 언니가 받아서 ‘자고 있는데 어떡하지?’ 해서 ‘그러면 자라고 내버려 두세요’ 했다. (그렇다고 하니) 그런 줄로만 알았지”라고 당시 상황을 떠올렸다.

배우 이동준(왼쪽)과 배우 이계인. 유튜브 채널 ‘클레먹타임’ 캡처
배우 이동준(왼쪽)과 배우 이계인. 유튜브 채널 ‘클레먹타임’ 캡처


배우 이동준(왼쪽)과 배우 이계인. 유튜브 채널 ‘클레먹타임’ 캡처
배우 이동준(왼쪽)과 배우 이계인. 유튜브 채널 ‘클레먹타임’ 캡처


그는 “전에 사귀던 남자가 나타난 거다. (내연남과) 동거 생활은 이미 하고 있었는데, 이 여자가 결혼식을 올리고 싶었나 보다”라고 했다.

그러면서 “그래서 밥도 안 먹고 매일 소주 그냥 마시고. 술김에 가서 녹화하고. 방송국도 그만둬야겠다 생각했다. 창피하니까”라고 심경을 전했다.

이어 “모 수사관이 ‘너무 안 됐다. 이대로 뒀다가는 이 사람 병 걸려서 죽을 것 같다’ 생각했는지 딱 가서 (아내와 내연남을) 잡았다. 근데 어떻게 할 수도 없잖아”라고 했다.

이동준은 “형이 부부로 정식 혼인신고가 안 돼 있었냐”고 물었고, 이계인은 “안 했다. 드라마 녹화하러 가고 연습하러 가고 매일 바쁠 때 아니냐. 시간이 없었다”며 “(차라리) 다행이라고 그러더라”라고 말했다.

그러자 이동준은 “그 남자하고는 잘 돼서 사나”라고 전처의 근황을 궁금해했고, 이계인은 “모르지. 내가 뭐 하러, 왜 알아야 하냐”라고 솔직한 마음을 전했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
윤아, 강렬한 호피무늬 공항 패션
박서준-원지안 ‘우리 잘 어울리죠?’
‘세젤예’ 장원영, 블링블링한 미모
사유리, 비연예인과 결혼발표…“소중한 생명도 임신” 깜짝

사유리, 비연예인과 결혼발표…“소중한 생명도 임신” 깜짝
김종국, 급하게 결혼한 거였다…“임신과 새 생명”?

김종국, 급하게 결혼한 거였다…“임신과 새 생명”?
현영, 남편과 이혼 위기 고백 “나를 철저히 무시한 것…자존심 상처”

현영, 남편과 이혼 위기 고백 “나를 철저히 무시한 것…자존심 상처”
“중범죄 연루, 소년원 출신” 의혹에 조진웅 측 “사실 확인 중”

“중범죄 연루, 소년원 출신” 의혹에 조진웅 측 “사실 확인 중”
빽가, 신지 남편 ‘돌싱’ 얘기에 돌연 화장실…“화도 났다”

빽가, 신지 남편 ‘돌싱’ 얘기에 돌연 화장실…“화도 났다”
커플 타투와 목격담?…BTS 정국·에스파 윈터와 열애설 확산

커플 타투와 목격담?…BTS 정국·에스파 윈터와 열애설 확산
조세호, 조직폭력배 친분 논란에…“단순 지인 사이” 해명

조세호, 조직폭력배 친분 논란에…“단순 지인 사이” 해명
‘매니저 갑질’ 의혹 박나래, ‘미등록 소속사’까지…‘나혼산’ 어떻게 되나

‘매니저 갑질’ 의혹 박나래, ‘미등록 소속사’까지…‘나혼산’ 어떻게 되나
2025년 12월 6일

2025년 12월 6일
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘50세’ 추성훈, 제트스키 사고… 뼈 2개 골절 응급실行

    ‘50세’ 추성훈, 제트스키 사고… 뼈 2개 골절 응급실行

  2. ‘성욕 솔직 고백’ 전원주 “♥연하 남친 있다…얼굴도 젊어져” 열애 근황

    ‘성욕 솔직 고백’ 전원주 “♥연하 남친 있다…얼굴도 젊어져” 열애 근황

  3. 이동건, 환한 미소로 결혼식 사진 올려…“딸 로아는 불참”

    이동건, 환한 미소로 결혼식 사진 올려…“딸 로아는 불참”

  4. 집 리모델링하다 추락…넷플릭스 출연 유명 배우 사망 ‘충격’

    집 리모델링하다 추락…넷플릭스 출연 유명 배우 사망 ‘충격’

  5. 전원주 “여관갈 돈 없어 북한산에서…” 파출소 끌려간 사연

    전원주 “여관갈 돈 없어 북한산에서…” 파출소 끌려간 사연
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘대부’ 감독, 1700억 올인했다가 ‘파산’…“시계·섬 다 팔았다”

‘대부’ 감독, 1700억 올인했다가 ‘파산’…“시계·섬 다 팔았다”

영화 ‘대부’를 연출한 거장 프란시스 포드 코폴라 감독이 신작 ‘메갈로폴리스’의 흥행 참패로 파산 위기에 직면했다.지난달 29일(현지시
레드카펫 빛낸 할리우드 스타들

레드카펫 빛낸 할리우드 스타들

할리우드 스타들이 3일(현지시간) 미국 캘리포니아주 비벌리힐스 호텔에서 열린 ‘할리우드 리포터 연례 여성 엔터테인먼트 갈라’(The H