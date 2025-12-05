기사 검색
윤딴딴, ‘전처 폭행·외도 논란’ 후 반년 만에 “염치 없지만 언젠가는…”

입력 :2025-12-05 23:45:33
수정 :2025-12-05 23:45:33
가수 윤딴딴. 인스타그램 캡처
가수 윤딴딴. 인스타그램 캡처


가수 윤딴딴이 전처인 가수 은종의 폭행, 외도 폭로 이후 6개월 만에 소셜미디어(SNS) 활동을 재개했다.

윤딴딴은 4일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “어느덧 겨울입니다. 잘 지내고 계시는지요. 그저 겨울 안부를 여쭙니다”라고 말문을 열었다.

그는 “느껴야 할 것을 잘 느끼고, 해야 할 것을 열심히 하며 지내고 있다”며 “청소 알바도 하고 음악 레슨도 하고 있다”고 근황을 전했다.

이어 “초반에는 힘든 마음에 악플 3~4개 정도 차단하고 그랬었는데 어느 순간부터는 그럴 마음도 안 생겼다”며 “전부 제가 살아온 것에 대한 대가이고, 그만한 잘못이고, 그 어디에도 탓할 곳은 없다고 생각한다”고 했다.

그러면서 “과거는 바꿀 수 없고, 더 나은 미래를 원한다면 같은 실수를 반복하지 않고 앞으로 어떻게 사냐에 달린 것이라 생각한다”고 덧붙였다.

윤딴딴은 “떠나가신 팬분들에 대한 속상함보다 좋아해 주신 시간만큼 느끼셨을 충격과 실망에 죄송함이 계속 커졌다”며 “무너진 그 마음에 다시 한번 진심으로 죄송하다”고 사과했다.

그는 “지나간 시간은 되돌릴 수 없지만 언젠가는 다시 사랑받을 수 있는 날이 오길 염치없이 바란다”고 전했다.

윤딴딴은 은종은 2019년 결혼했지만 지난 6월 이혼했다. 당시 은종은 윤딴딴의 외도와 폭행을 폭로한 바 있다.

이에 대해 윤딴딴은 당시 SNS를 통해 “팬들과 주변 분들께 실망을 안겨 죄송하다”며 “지친 마음에 다른 분과 연락을 주고받은 것에 대해 변명의 여지 없이 반성한다”고 전했다.

윤딴딴은 다만 결혼생활이 정상적이지 않았다며 “아내의 폭언, 폭행이 반복됐고 그 과정에서 무력을 쓴 점은 깊이 반성한다”고 덧붙였다.

영화 '대부'를 연출한 거장 프란시스 포드 코폴라 감독이 신작 '메갈로폴리스'의 흥행 참패로 파산 위기에 직면했다.지난달 29일(현지시
할리우드 스타들이 3일(현지시간) 미국 캘리포니아주 비벌리힐스 호텔에서 열린 '할리우드 리포터 연례 여성 엔터테인먼트 갈라'(The H