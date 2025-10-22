기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

“서인영 맞아?” 코 보형물 빼고 10㎏ 찌더니 확 바뀐 근황

입력 :2025-10-22 10:28:03
수정 :2025-10-22 10:28:03
서인영 인스타그램 캡처
서인영 인스타그램 캡처


그룹 쥬얼리 출신 가수 서인영(41)이 몰라보게 확 바뀐 분위기로 근황을 전했다.

서인영은 지난 21일 자신의 인스타그램에 “일요일”이라는 멘트와 함께 교회 성가복을 입은 사진을 올렸다.

사진 속 서인영은 짧은 단발머리에 단단하고 수수한 모습으로, 대중에게 익숙한 화려한 이미지와는 사뭇 다른 분위기를 풍긴다.

특히 최근 코 보형물 제거와 체중 증량 등을 밝힌 서인영은 이날도 이전보다 부드럽고 자연스러운 인상이 눈에 띈다.

앞서 서인영은 지난 6일 라이브 방송을 통해 “그때는 42㎏이었는데 지금은 10㎏ 정도 쪘다. 전에 38㎏까지 갔었다”며 “속상하지만 내가 먹어서 찐 걸 어떡하겠나. 맛있는 거 먹고 돈 들여서 찌웠는데 또 열심히 뺄 것”이라고 말했다.

서인영 인스타그램 캡처
서인영 인스타그램 캡처


그러면서 “마른 것도 좋았지만, 지금이 더 마음이 편하다”고 덧붙여 현재 자신을 긍정적으로 받아들이는 모습을 보였다.

서인영은 성형수술 부작용에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 그는 “저는 코 보형물 다 뺐다. 예전에 코끝만 엄청 뾰족하게 하지 않았나. 그게 난리가 났었다”며 “지금은 더 이상 코에 뭘 넣을 수 없는 상태”라고 밝혔다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘런던영화제’ 레드카펫
시구하는 유리
‘아찔한 공중 곡예’ 태양의 서커스
시구하는 유리
시구하는 유리
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
돌고 돌고 돌고
태양의 서커스, 아크로바틱한 무대
태양의 서커스, 아크로바틱한 무대
태양의 서커스, 아크로바틱한 무대
바다, 생활고 고백…“집 현관 보고 화장실이냐고”

바다, 생활고 고백…“집 현관 보고 화장실이냐고”
요즘 뜨는 ‘이 배우’ 누구 닮았다했더니…원빈의 조카였다

요즘 뜨는 ‘이 배우’ 누구 닮았다했더니…원빈의 조카였다
가스레인지 매일 썼는데…“환기 필수” 경고 나온 이유

가스레인지 매일 썼는데…“환기 필수” 경고 나온 이유
(영상) 태국서 미용사 치마 ‘훌렁’ 들추고 웃어…‘이 나라’ 관광객이었다 “망신”

(영상) 태국서 미용사 치마 ‘훌렁’ 들추고 웃어…‘이 나라’ 관광객이었다 “망신”
하녀들이 ‘주인님’ 회초리 때린다고? 홍대에 우후죽순…중학생도 간다는데

하녀들이 ‘주인님’ 회초리 때린다고? 홍대에 우후죽순…중학생도 간다는데
벌거벗고 기어다니는 중국판 ‘모글리’…‘석사’ 부모 “자연을 가르치는 것”

벌거벗고 기어다니는 중국판 ‘모글리’…‘석사’ 부모 “자연을 가르치는 것”
“사위와 불륜” 망상 ‘여대생 청부살해’ 영남제분 사모님…허위진단서 쓴 의사의 최후

“사위와 불륜” 망상 ‘여대생 청부살해’ 영남제분 사모님…허위진단서 쓴 의사의 최후
대만서 또 연예인 병역비리…손예진·하지원과 열연한 ‘원조 첫사랑’ 적발

대만서 또 연예인 병역비리…손예진·하지원과 열연한 ‘원조 첫사랑’ 적발
“16살에 첫째 출산” 재혼 후 아들만 ‘6명’…日여성 한달 식비만 무려

“16살에 첫째 출산” 재혼 후 아들만 ‘6명’…日여성 한달 식비만 무려
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘38세’ 양세찬, 암 투병 고백 “약 먹고 있어”

    ‘38세’ 양세찬, 암 투병 고백 “약 먹고 있어”

  2. ‘짝짓기 예능’서 만난 남녀 혼전임신… 역대급 경사 돌싱커플 누구?

    ‘짝짓기 예능’서 만난 남녀 혼전임신… 역대급 경사 돌싱커플 누구?

  3. ‘배구 여제’ 김연경 “MBC와 PD에 속아…생각만 해도 눈물”

    ‘배구 여제’ 김연경 “MBC와 PD에 속아…생각만 해도 눈물”

  4. 티아라 함은정, ‘♥8살 연상’과 결혼…‘전남편’ 반응은?

    티아라 함은정, ‘♥8살 연상’과 결혼…‘전남편’ 반응은?

  5. 트와이스 이렇게 섹시했나…10주년에 란제리 패션쇼 ‘파격’

    트와이스 이렇게 섹시했나…10주년에 란제리 패션쇼 ‘파격’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘런던영화제’ 레드카펫

‘런던영화제’ 레드카펫

영화배우들이 19일(현지시간) 영국 런던에서 열린 제69회 런던영화제 페막작 ‘100 Nights of Hero’ 시사회에 참석해 포즈
‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들

‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 10일(현지시간) 영국 런던에서 열린 제69회 BFI 런던영화제 중 영화 ‘부고니아’, ‘제이 켈리’,