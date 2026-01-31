‘120억 펜트하우스’ 장윤정, ‘한국은행급’ 초대형 금고

도경완·손준호

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 장윤정 부부의 펜트하우스 구입 방식은? 전액 현금 대출 포함

가수 장윤정의 120억원대 펜트하우스가 공개됐다.남편인 아나운서 도경완은 31일 유튜브 채널 ‘도장 TV’에서 “오늘 윤정씨가 없다. 나만 집에 있는데, 친한 동생을 위해 집을 공개하는 시간을 갖겠다”고 밝혔다. 뮤지컬 배우 손준호는 “현관 스위치가 수입품이고 굉장히 고급이다. 벌써 느낌이 다르지 않느냐”면서 “뷰가 100점이다. 정말 부럽다”며 감탄했다. “게스트 화장실이 이렇게 좋아?”라고 묻자, 도경완은 “내 화장실”이라며 자랑했다.2층 도경완 방에는 고가의 시계가 즐비했고, 장윤정 방에는 드레스룸과 초대형 금고가 마련 돼 있었다. 도경완은 “(금고에) 뭐가 들었는지 아무도 모른다. 안 열린다. 나도 비밀번호를 모른다”고 설명했다. 손준호는 “이렇게 큰 거 처음 본다”라며 놀랐고, 도경완은 “이 정도면 거의 한국은행이다. 누르고 돌리고 지문까지 찍어야 한다”고 했다.장윤정과 도경완은 2013년 결혼, 1남1녀를 뒀다. 2024년 서울 서빙고동 아페르한강 펜트하우스 전용면적 273.98㎡를 120억원 전액 현금으로 사들였다.뉴시스