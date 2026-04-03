“조카 하나는 남편 애” 동서와의 관계 의심한 아내… ‘두 번 파혼’ 사실혼 부부 사연

JTBC 예능 ‘이혼 숙려 캠프’ 방송화면 캡처

JTBC 예능 ‘이혼 숙려 캠프’ 방송화면 캡처

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 친자확인 부부가 결혼을 준비했다가 무산된 횟수는? 2번 3번

남편과 동서의 관계를 의심하며 조카의 친자확인 검사를 원하는 아내의 사연이 전해졌다.지난 2일 방송된 JTBC 예능 ‘이혼 숙려 캠프’에서는 ‘친자확인 부부’의 심층 가사 조사 영상이 공개됐다.이날 처음 등장한 친자확인 부부는 사실혼 관계로, 이같은 아내의 의심 때문에 두 번의 파혼을 겪었다고 했다. 아내는 조카 중 한 명이 남편의 아이라고 의심하며 친자확인 검사를 요구하고 있다.아내는 “정확하게 결혼을 하진 않았다. 사실혼 관계로 유지 중”이라고 밝혔다. 남편 역시 “두 번 결혼을 준비했는데 다 엎어졌다. 만남과 헤어짐을 반복하며 지금까지 오게 됐다”고 설명했다.결혼이 두 번이나 무산된 중심에는 동서가 있었다고 아내는 주장했다.아내는 동서를 ‘박씨’라고 칭하며 “어린 박씨 때문에 결혼을 엎었다. 항상 불을 지른 건 박씨였다”고 날을 세웠다.실제 가사 조사 영상 속에서 아내의 불만은 동서를 향했다.아내는 남편에게 “시어머니가 시동생 부부의 세 아이 육아와 살림을 10년 넘게 맡아왔다”며 “그런데 동서는 시어머니에게 용돈도 전혀 드리지 않는다. 그래서 더 싫다”고 말했다.이어 예고편에서 아내는 “두 번째 파혼 후 우울증이 왔다. 제가 너무 힘들어서 살고 싶어서 남편을 붙잡았다”라며 “재결합 후 10개월 동안 우울한 건 남편 행동과 걔 때문에 너무 힘들었다”고 했다.또 아내가 “친자확인 검사해야겠다”라며 강력히 요청하는 장면이 나온 데 이어 진짜 친자확인 검사서까지 촬영장에 등장해 다른 부부들과 패널들을 놀라게 했다.온라인뉴스부