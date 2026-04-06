연예 [포토] 아이브 장원영, ‘심쿵 윙크’ 입력 :2026-04-06 10:34:59 수정 :2026-04-06 10:34:59 1/ 7 아이브 장원영이 6일 오전 서울 영등포구 여의도 더현대 서울에서 열린 미우미우 뷰티 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.6뉴스1 아이브 장원영이 6일 오전 서울 영등포구 여의도 더현대 서울에서 열린 미우미우 뷰티 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.6뉴스1 아이브 장원영이 6일 오전 서울 영등포구 여의도 더현대 서울에서 열린 미우미우 뷰티 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.6뉴스1 아이브 장원영이 6일 오전 서울 영등포구 여의도 더현대 서울에서 열린 미우미우 뷰티 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.6뉴스1 아이브 장원영이 6일 오전 서울 영등포구 여의도 더현대 서울에서 열린 미우미우 뷰티 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.6뉴스1 아이브 장원영이 6일 오전 서울 영등포구 여의도 더현대 서울에서 열린 미우미우 뷰티 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.6뉴스1 아이브 장원영이 6일 오전 서울 영등포구 여의도 더현대 서울에서 열린 미우미우 뷰티 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.6뉴스1 아이브 장원영이 6일 오전 서울 영등포구 여의도 더현대 서울에서 열린 미우미우 뷰티 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 이 행사는 어떤 브랜드의 팝업스토어 오픈 행사인가? 미우미우 더현대 # 아이브 # 장원영 # 윙크