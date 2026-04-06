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[포토] 아이브 장원영, ‘심쿵 윙크’

입력 :2026-04-06 10:34:59
수정 :2026-04-06 10:34:59
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아이브 장원영이 6일 오전 서울 영등포구 여의도 더현대 서울에서 열린 미우미우 뷰티 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.6<br>뉴스1
아이브 장원영이 6일 오전 서울 영등포구 여의도 더현대 서울에서 열린 미우미우 뷰티 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.6
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아이브 장원영이 6일 오전 서울 영등포구 여의도 더현대 서울에서 열린 미우미우 뷰티 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.6<br>뉴스1
아이브 장원영이 6일 오전 서울 영등포구 여의도 더현대 서울에서 열린 미우미우 뷰티 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.6
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아이브 장원영이 6일 오전 서울 영등포구 여의도 더현대 서울에서 열린 미우미우 뷰티 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.6<br>뉴스1
아이브 장원영이 6일 오전 서울 영등포구 여의도 더현대 서울에서 열린 미우미우 뷰티 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.6
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아이브 장원영이 6일 오전 서울 영등포구 여의도 더현대 서울에서 열린 미우미우 뷰티 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.6<br>뉴스1
아이브 장원영이 6일 오전 서울 영등포구 여의도 더현대 서울에서 열린 미우미우 뷰티 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.6
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아이브 장원영이 6일 오전 서울 영등포구 여의도 더현대 서울에서 열린 미우미우 뷰티 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.6<br>뉴스1
아이브 장원영이 6일 오전 서울 영등포구 여의도 더현대 서울에서 열린 미우미우 뷰티 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.6
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아이브 장원영이 6일 오전 서울 영등포구 여의도 더현대 서울에서 열린 미우미우 뷰티 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.6<br>뉴스1
아이브 장원영이 6일 오전 서울 영등포구 여의도 더현대 서울에서 열린 미우미우 뷰티 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.6
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아이브 장원영이 6일 오전 서울 영등포구 여의도 더현대 서울에서 열린 미우미우 뷰티 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.6<br>뉴스1
아이브 장원영이 6일 오전 서울 영등포구 여의도 더현대 서울에서 열린 미우미우 뷰티 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.6
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아이브 장원영이 6일 오전 서울 영등포구 여의도 더현대 서울에서 열린 미우미우 뷰티 팝업스토어 오픈 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.


온라인뉴스부
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