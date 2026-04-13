교회 친구에서 연인으로…지예은♥바타, 동갑내기 커플 탄생

배우 겸 방송인 지예은(오른쪽)과 댄서 바타가 열애 중이다. 인스타그램 캡처

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 지예은과 바타는 어떤 관계에서 연인으로 발전했는가? 교회 친구 직장 동료

배우 겸 방송인 지예은(31)과 댄서 바타(31)가 열애 중이다.13일 바타 측 관계자는 뉴스1에 “두 사람은 서로를 아끼는 마음으로 좋은 관계를 이어가고 있다”며 지예은과 교제 중임을 알렸다.앞서 엑스포츠뉴스는 지예은과 바타가 1994년생 동갑내기로, 최근 교회 친구에서 연인으로 발전했다고 보도했다.두 사람은 공통 관심사와 종교를 통해 가까워진 것으로 알려졌다.바타는 지예은이 지난해 ‘워터밤 서울 2025’ 무대에 올랐을 때, 안무를 제작하며 지원 사격하기도 했다.댄스 크루 ‘위댐보이즈’의 리더 바타는 Mnet ‘스트릿 맨 파이터’에서 준우승을 차지하며 스타덤에 올랐다.바타는 가수 지코의 ‘쌔삥’ 안무를 비롯해 그룹 세븐틴, 크래비티, 슈퍼엠 등 최상위 K팝 가수들의 퍼포먼스를 책임지고 있는 업계 최고 실력자다.지예은은 한국예술종합학교 출신으로 2017년 데뷔 이후 ‘SNL 코리아’ 시리즈에서 독보적인 캐릭터로 큰 사랑을 받았다.현재는 SBS 예능 프로그램 ‘런닝맨’의 고정 멤버로 합류해 특유의 예능감을 뽐내며 ‘예능 대세’로 자리매김했다.하승연 기자