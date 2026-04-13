기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

“69억보다 많다”…이상민, 숨겨온 빚 규모 고백

입력 :2026-04-13 15:56:22
수정 :2026-04-13 16:03:24
사진=SBS ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’ 캡처
사진=SBS ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’ 캡처


가수 겸 방송인 이상민이 그간 69억원으로 알려졌던 금액보다 더 큰 실제 채무 규모를 고백했다.

지난 13일 SBS 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 예능 프로그램 ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’ 선공개 영상에서는 이상민이 출연해 자신의 굴곡진 과거사와 경제적 재건에 대한 심경을 밝혔다.

이날 영상에서 그는 “재건을 끊임 없이 할 수 있는 건 망한 게 아니다”라며 “(저는) 망하고 나서 재건하기까지 20년이 걸렸다”고 말했다. 2005년 사업 실패 이후 빚더미에 올라앉았던 그가 다시 일어서기까지 보낸 세월은 결코 짧지 않은 시간이었다.

MC 김숙이 “밝혀진 금액만 69억이다”라고 언급하자 이상민은 그간 함구해왔던 사실을 처음으로 공개했다.

사진=SBS ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’ 캡처
사진=SBS ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’ 캡처


그는 “솔직히 처음 얘기하지만 69억은 시작 금액”이라며 “돈을 벌기 시작하면서 사람이 어쩔 수 없이 마음이 변하지 않나. 잘 버는 것 같으니까 (채권자들이) ‘조금 더 받아야겠다’고 했다”고 밝혔다. 이는 실제 갚아야 할 원금과 이자가 방송에서 알려진 수치보다 훨씬 더 많은 금액이었음을 시사했다. 그러면서 “이런 금액은 방송에서 얘기하지 않았다”고 덧붙였다.

이어 그는 “망했다고 볼 수 없는 건 내가 줘야 할 돈을 안다, 내가 잘못된 것도 안다, 진짜 망한 건 모르는 사람이 와서 ‘네가 나한테 줘야 할 돈이 있다’라고 설명하는 거다, 그런 게 진짜 망한 거다”라고 덧붙였다. 자신이 짊어진 빚을 끝까지 책임지려 노력했던 과정이 재기의 발판이 됐음을 전했다.

또한 김구라와 서장훈이 자신의 재기를 도와준 결정적인 은인이었다고 밝히며 감사의 마음을 전했다.

이상민의 더 자세한 속사정이 담긴 ‘동상이몽2’는 14일 오후 10시 40분에 만나 볼 수 있다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
이상민이 사업 실패 후 경제적 재건에 걸린 기간은?
인기기사
제니, 레드 슈트와 선글라스 ‘강렬한 아우라’
마마무 솔라, 파격 비키니로 드러낸 건강미
강렬한 레드카펫 패션
교회 친구에서 연인으로…지예은♥바타, 동갑내기 커플 탄생

교회 친구에서 연인으로…지예은♥바타, 동갑내기 커플 탄생
80대 성폭행한 40대男, 출소 후 또 80대 노려… 3명 신체 강제로 만지더니 결국

80대 성폭행한 40대男, 출소 후 또 80대 노려… 3명 신체 강제로 만지더니 결국
女알바생 “네 남편 아이 임신했다” 집 찾아와 행패…심지어

女알바생 “네 남편 아이 임신했다” 집 찾아와 행패…심지어
옥주현, 공연 도중 부상… “크게 넘어져 못 일어났다”

옥주현, 공연 도중 부상… “크게 넘어져 못 일어났다”
4억 넘는 금액인데…안정환 “전액 기부” 큰 결심

4억 넘는 금액인데…안정환 “전액 기부” 큰 결심
7년간 뜸했던 주진모, 한방에 5000만원 번 근황… 주변 연예인들 ‘흥분’

7년간 뜸했던 주진모, 한방에 5000만원 번 근황… 주변 연예인들 ‘흥분’
벌써 6년째 “벚꽃 사진 찍어와라”…공대 과제 낸 교수, 왜

벌써 6년째 “벚꽃 사진 찍어와라”…공대 과제 낸 교수, 왜
근무 중 5시간 낮잠에 저혈당 사장 초콜릿 뺏어먹은 女…당당한 이유

근무 중 5시간 낮잠에 저혈당 사장 초콜릿 뺏어먹은 女…당당한 이유
장례식서 친해진 친척의 배신…김밥에 수면제 넣어 금품 훔쳤다

장례식서 친해진 친척의 배신…김밥에 수면제 넣어 금품 훔쳤다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 하지원, 동영상 유출 논란…배우 인생 최대 위기 ‘클라이맥스’

    하지원, 동영상 유출 논란…배우 인생 최대 위기 ‘클라이맥스’

  2. “불륜 중독된 아내, 모텔 운영하며 손님들과 성관계” 충격 사연

    “불륜 중독된 아내, 모텔 운영하며 손님들과 성관계” 충격 사연

  3. “서로 바빴다” 아이유, 이상순과 재회…이효리 불화설 재소환

    “서로 바빴다” 아이유, 이상순과 재회…이효리 불화설 재소환

  4. ‘86세’ 전원주, 휠체어 앉아 수척했는데… 수술 후 다시 걷는 근황 전했다

    ‘86세’ 전원주, 휠체어 앉아 수척했는데… 수술 후 다시 걷는 근황 전했다

  5. “1250배 뛰어”…선우용여, 800만원에 산 청담동 땅 ‘100억’ 됐다

    “1250배 뛰어”…선우용여, 800만원에 산 청담동 땅 ‘100억’ 됐다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
강렬한 레드카펫 패션

강렬한 레드카펫 패션

할리우드 스타들이 8일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 이집션 극장에서 열린 넷플릭스 TV 시리즈 ‘성난 사람들’(Beef)
할리우드 스타들의 화려한 시사회 레드카펫

할리우드 스타들의 화려한 시사회 레드카펫

할리우드 스타들이 7일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 할리우드의 TCL 차이니즈 극장에서 열린 HBO ‘유포리아(Euphor