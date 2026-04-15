기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

‘20㎏ 감량’ 소유, 현실 운동 조언…“‘이 부위’ 운동 꼭 해라”

입력 :2026-04-15 16:01:32
수정 :2026-04-15 16:01:32
사진=유튜브 ‘소유기’ 캡처
사진=유튜브 ‘소유기’ 캡처


20kg을 감량해 화제가 된 가수 소유가 하체 운동의 중요성을 강조했다.

지난 13일 소유의 유튜브 채널 ‘소유기’에는 ‘엉덩이 어디까지 올라가는 거예요? 컴백 전, 힙업 운동’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상 속 소유는 본격적인 하체 훈련에 앞서 “오늘도 바쁜 날이다. 이혈 테라피를 하고 왔고 운동을 하려 한다. 오늘은 아무래도 하체 위주로 하게 될 거 같다”며 일상을 공유했다.

이어 “저는 사실 PT 받을 땐 선생님이 시키는 대로 다 한다. 어제 하체를 해서 오늘 더 아프지 않을까 싶다”며 강도 높은 훈련을 예고했다.

영상에 등장한 소유의 트레이너는 “어제랑 겹치는 운동은 덜하고 엉덩이를 잘 깨울 수 있는 운동부터 해서 중량을 다뤄서 볼륨감을 살릴 수 있는 운동까지 하겠다”고 계획을 밝혔다. 소유는 지도에 따라 ‘사이드 플랭크 크램쉘’을 시작으로 다양한 하체 동작을 수행했다.

사진=유튜브 ‘소유기’ 캡처
사진=유튜브 ‘소유기’ 캡처


사진=유튜브 ‘소유기’ 캡처
사진=유튜브 ‘소유기’ 캡처


훈련 중 무게가 점점 늘어나자 소유는 “제가 맨날 말한다. 옛날의 소유가 아니다. 살이 많이 빠졌기 때문에 무게가 힘들다고. 그러면 항상 ‘그래도 소유인데’라고 답한다. 난 가수인데”라고 말해 웃음을 자아냈다.

그는 “나는 항상 말하는 게 엉덩이가 아예 없으면 커지려면 진짜 힘들다”고 강조했다. 이어 “처진 걸 올릴 수는 있지만 크기를 키우는 건 일단 탄수화물이 들어가 줘야 한다. 그래야 근육이 커지기 때문”이라며 식단이 뒷받침 돼야 한다고 전했다. 대중이 선망하는 체형에 대해서는 “여성분들이 원하는 건 이 마른 몸에서 엉덩이만 커지고 싶은 거 아니냐. 절대 그렇게 될 수 없다”고 단언했다.

그는 자신의 신체 변화를 예로 들며 “제가 지금 보면 하체가 많이 두꺼워지면서 엉덩이도 커진 거다. 많이 두꺼워졌다”고 솔직하게 밝혔다. 운동의 지속성에 대해서도 “엉덩이도 복근운동이랑 비슷해서 키워놔도 안 하면 빠진다. 그렇기 때문에 루틴에 항상 힙은 넣어놓는다. 힙은 항상 건드려주고 상체를 한다. 제가 맨날 하는 루틴”이라며 매일 하체 운동을 빼먹지 않는 것이 핵심이라고 덧붙였다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
소유가 강조한 엉덩이 크기를 키우는 필수 조건은?
인기기사
시선 사로잡는 시사회 드레스룩
고윤정, ‘무결점 미모’
제니, 레드 슈트와 선글라스 ‘강렬한 아우라’
홍진경, 이혼 후 근황 “男후배와 2차 가서 술 마시다가…” 애정 과시

홍진경, 이혼 후 근황 “男후배와 2차 가서 술 마시다가…” 애정 과시
‘34세’ 딘딘 “좋게 생각하는 사람 있어…결혼 언제 할지 궁금” 깜짝

‘34세’ 딘딘 “좋게 생각하는 사람 있어…결혼 언제 할지 궁금” 깜짝
등굣길에 사라진 日초등생 결국 시신으로…‘깨끗한 가방’ 등 의문투성이

등굣길에 사라진 日초등생 결국 시신으로…‘깨끗한 가방’ 등 의문투성이
‘39세’ 문채원 “다가오는 6월, 결혼합니다” 발표…신랑은 ♥비연예인

‘39세’ 문채원 “다가오는 6월, 결혼합니다” 발표…신랑은 ♥비연예인
“조진웅 바로 은퇴해 충격, 잠시 휴식기 가질 줄” 현역 최고령 감독, 조심스런 언급

“조진웅 바로 은퇴해 충격, 잠시 휴식기 가질 줄” 현역 최고령 감독, 조심스런 언급
“배달음식에 머리카락, 100만원 달라” 위자료 청구한 손님… 업주 입장 들어보니

“배달음식에 머리카락, 100만원 달라” 위자료 청구한 손님… 업주 입장 들어보니
바다에 빠진 韓조종사 구한 스리랑카 노동자…‘강제 추방’ 대신 ‘체류 자격’ 얻었다

바다에 빠진 韓조종사 구한 스리랑카 노동자…‘강제 추방’ 대신 ‘체류 자격’ 얻었다
자식 많이 낳으면 그만큼 행복할까…통념 깬 연구 결과 “오히려…”

자식 많이 낳으면 그만큼 행복할까…통념 깬 연구 결과 “오히려…”
이소라 “1000만원 주고 가슴성형”…볼륨감 넘치는 몸매

이소라 “1000만원 주고 가슴성형”…볼륨감 넘치는 몸매
인기 클릭
Weekly Best

  1. 하지원, 동영상 유출 논란…배우 인생 최대 위기 ‘클라이맥스’

    하지원, 동영상 유출 논란…배우 인생 최대 위기 ‘클라이맥스’

  2. “서로 바빴다” 아이유, 이상순과 재회…이효리 불화설 재소환

    “서로 바빴다” 아이유, 이상순과 재회…이효리 불화설 재소환

  3. ‘100억 건물주’ 장성규 “덜컥 로또 당첨”…‘놀라운 소식’ 전했다

    ‘100억 건물주’ 장성규 “덜컥 로또 당첨”…‘놀라운 소식’ 전했다

  4. “1250배 뛰어”…선우용여, 800만원에 산 청담동 땅 ‘100억’ 됐다

    “1250배 뛰어”…선우용여, 800만원에 산 청담동 땅 ‘100억’ 됐다

  5. ‘뇌출혈’ 이진호, 생활고에 중환자실 입원비 못 내… 2800만원 건보료 체납 여파

    ‘뇌출혈’ 이진호, 생활고에 중환자실 입원비 못 내… 2800만원 건보료 체납 여파
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
시선 사로잡는 시사회 드레스룩

시선 사로잡는 시사회 드레스룩

영화배우, 모델 등 스타들이 14일(현지시간) 미국 뉴욕 링컨 센터의 데이비드 코크 극장에서 열린 디자이너 브루넬로 쿠치넬리 다큐멘터리
강렬한 레드카펫 패션

강렬한 레드카펫 패션

할리우드 스타들이 8일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 이집션 극장에서 열린 넷플릭스 TV 시리즈 ‘성난 사람들’(Beef)