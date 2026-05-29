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미스코리아인줄…안정환♥이혜원 딸 뉴욕대 졸업 근황

입력 :2026-05-29 07:16:58
수정 :2026-05-29 07:16:58
이혜원 인스타그램 캡처
이혜원 인스타그램 캡처


전 축구 국가대표 출신 방송인 안정환과 이혜원 부부의 딸 리원양이 미국 뉴욕대학교를 졸업했다.

이혜원은 지난 28일 소셜미디어(SNS) 인스타그램에 리원양의 졸업 소식과 함께 가족사진을 공개했다. 리원양은 뉴욕대학교에서 스포츠 매니지먼트를 전공한 것으로 알려졌다.

이혜원은 “꼬마가 언제 이렇게 커서 대학을 졸업했네요”라며 “늘 감사해요. 아이들에게도 안느(안정환)에게도요. 모두 모두 수고해서 만든 일이죠. 자랑스러워요”라고 적었다.

이혜원 인스타그램 캡처
이혜원 인스타그램 캡처


이어 “너무나 대단한 건 아니지만 한 걸음 한 걸음 나아가는 중이라 칭찬이 필요한 것 같아요. 우리 인생에서요”라며 “늘 감사해요”라고 덧붙였다.

그는 게시글 말미에 “이제 2번 남았다. 안느 파이팅!”이라고 덧붙이며 아들 리환군도 언급했다.

공개된 사진에는 안정환, 이혜원, 리원 양이 함께한 모습이 담겼다. 이혜원과 리원 양은 흰색 의상을 맞춰 입고 졸업을 기념했다.

안정환과 이혜원은 2001년 결혼했으며 슬하에 딸 리원양과 아들 리환군을 두고 있다.

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