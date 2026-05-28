“결혼 후 비정상적으로 살 빠져”…43㎏ 된 신지, 정신적 스트레스 고백

유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’ 영상 캡처

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[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 신지가 체중 감소의 주된 원인으로 언급한 것은? 정신적인 스트레스 식단 조절

코요태 신지가 정신적인 스트레스로 인해 몸무게가 42.9㎏까지 빠졌다고 털어놨다.27일 유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’에는 “‘다음엔 안 하면 안 될까?’ 남편의 솥뚜껑 로망 실현”이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 신지는 ”키 164㎝인데 43㎏까지 빠졌다. 42.9㎏을 봤다“고 밝혀 놀라움을 안겼다.그는 ”결혼하고 살이 엄청 빠졌다. 몸이 좀 안 좋으면서 살이 빠졌다. 비정상적으로 많이 빠졌다“고 설명했다.그러면서 ”그러니까 몸이 아팠겠지. 잘 먹는데도 좀 그랬다“면서 ”정신적인 스트레스가 다이어트 효과가 있다“고 씁쓸한 농담을 건네 안타까움을 자아냈다.이를 듣던 문원은 ”여보는 정신적인 스트레스 받아도 머리는 안 빠진다“고 말하며 부러워해 웃음을 안겼다.한편 신지는 지난 2일 가수 문원과 결혼식을 올리고 부부가 됐다.온라인뉴스부