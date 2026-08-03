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배우 김서연, 4년간 숨겨온 ‘6살 연상’ 남친 있었다… “삼겹살 먹자” DM남 정체는
입력 :2026-08-03 13:55:26
수정 :2026-08-03 14:13:07
넷플릭스 예능 ‘흑백요리사’에 출연했던 한식 다이닝 셰프 김도윤(51)과 배우 김서연(45)이 4년째 열애 중이라는 사실을 공개했다.
유튜브 채널 ‘스튜디오슬램’에는 지난달 30일 ‘DM으로 꼬셔놓고 오빠 왜 나 태그 안해?’라는 제목의 영상이 올라왔다.
이날 영상에 게스트로 출연한 김서연은 “4년 정도 만난 남자친구가 있는데 소셜미디어(SNS)에 제 존재를 절대로 공개하지 않는다”고 고민을 털어놨다.
그러면서 “사실 오늘 이 자리에 같이 나왔다”고 고백했고, 이어 김도윤이 등장해 스튜디오를 술렁이게 했다.
김도윤은 공개 연애를 하지 않았던 이유에 대해 “한 사람이 실수해서 이슈가 생기면 다른 한 사람에게도 피해가 갈 수 있다고 생각했다. 서로를 지키고 싶었다”고 설명했다.
두 사람의 첫 만남은 김도윤이 김서연에게 SNS DM(다이렉트 메시지)으로 먼저 ‘삼겹살을 먹자’고 연락하면서 이뤄졌다고 했다.
그러나 현재는 SNS를 팔로우하지 않는다고 고백해 눈길을 끌었다.
김서연은 “싸우면서 차단했다가 풀기를 너무 많이 반복해서 이제는 그냥 팔로우를 안 하는 게 편하다”고 말했다.
김도윤은 2024년 ‘흑백요리사’에 출연하며 대중에게 얼굴을 알렸다. 당시 그는 출연 계기를 묻는 질문에 “여자친구가 출연을 권했다”고 밝힌 바 있다.
김서연은 1999년 영화 ‘여고괴담 두번째 이야기’로 연기를 시작했다. 이후 2021년 KBS1 드라마 ‘태종 이방원’에서 정안왕후 역 등을 맡았다.
온라인뉴스부
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