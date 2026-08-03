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배우 김서연, 4년간 숨겨온 ‘6살 연상’ 남친 있었다… “삼겹살 먹자” DM남 정체는

입력 :2026-08-03 13:55:26
수정 :2026-08-03 14:13:07
한식 다이닝 셰프 김도윤과 배우 김서연이 4년째 열애 중이라는 사실을 뒤늦게 공개했다. 유튜브 채널 ‘스튜디오 슬램’ 캡처
한식 다이닝 셰프 김도윤과 배우 김서연이 4년째 열애 중이라는 사실을 뒤늦게 공개했다. 유튜브 채널 ‘스튜디오 슬램’ 캡처


넷플릭스 예능 ‘흑백요리사’에 출연했던 한식 다이닝 셰프 김도윤(51)과 배우 김서연(45)이 4년째 열애 중이라는 사실을 공개했다.

유튜브 채널 ‘스튜디오슬램’에는 지난달 30일 ‘DM으로 꼬셔놓고 오빠 왜 나 태그 안해?’라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 영상에 게스트로 출연한 김서연은 “4년 정도 만난 남자친구가 있는데 소셜미디어(SNS)에 제 존재를 절대로 공개하지 않는다”고 고민을 털어놨다.

그러면서 “사실 오늘 이 자리에 같이 나왔다”고 고백했고, 이어 김도윤이 등장해 스튜디오를 술렁이게 했다.

김도윤은 공개 연애를 하지 않았던 이유에 대해 “한 사람이 실수해서 이슈가 생기면 다른 한 사람에게도 피해가 갈 수 있다고 생각했다. 서로를 지키고 싶었다”고 설명했다.

두 사람의 첫 만남은 김도윤이 김서연에게 SNS DM(다이렉트 메시지)으로 먼저 ‘삼겹살을 먹자’고 연락하면서 이뤄졌다고 했다.

그러나 현재는 SNS를 팔로우하지 않는다고 고백해 눈길을 끌었다.

김서연은 “싸우면서 차단했다가 풀기를 너무 많이 반복해서 이제는 그냥 팔로우를 안 하는 게 편하다”고 말했다.

김도윤은 2024년 ‘흑백요리사’에 출연하며 대중에게 얼굴을 알렸다. 당시 그는 출연 계기를 묻는 질문에 “여자친구가 출연을 권했다”고 밝힌 바 있다.

김서연은 1999년 영화 ‘여고괴담 두번째 이야기’로 연기를 시작했다. 이후 2021년 KBS1 드라마 ‘태종 이방원’에서 정안왕후 역 등을 맡았다.

온라인뉴스부
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