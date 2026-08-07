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남유정 “빚 많아 서커스 돌아야 할 판”… 대박난 걸그룹이었는데 어쩌다

입력 :2026-08-07 09:25:06
수정 :2026-08-07 09:27:08
유튜브 채널 ‘유랄라’ 캡처
유튜브 채널 ‘유랄라’ 캡처


그룹 브브걸(옛 브레이브걸스) 출신 남유정(35)이 자가 마련에 성공한 근황을 공개했다.

지난 5일 남유정의 유튜브 채널 ‘유랄라’에는 ‘몸만 오실 분 구함’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 남유정은 새집을 공개하며 “이사 온 지 한 달이 안 됐다”고 설명했다.

그는 아늑한 인테리어의 새집을 보여주면서 새로 장만한 값비싼 의자, 최근에 산 선글라스 등을 소개하는가 하면 홈케어 루틴도 공개했다.

남유정은 ‘예민한 질문일 수 있지만 자가인지?’라고 묻는 제작진에 “그렇다”고 답해 부러움을 샀다.

그는 이어 “갚아 나가야 될 빚이 많다. 안 되면 라렌(반려견)이랑 서커스라도 돌아야 될 판”이라고 덧붙이며 웃었다.

유튜브 채널 ‘유랄라’ 캡처
유튜브 채널 ‘유랄라’ 캡처


남유정은 ‘사랑할 준비가 된 사람이라고 생각하나’라는 질문엔 “대한민국에서 제가 제일 많이 준비돼 있다. 가장 준비된 30대 여성 중 한 명”이라며 결혼에 대한 의지를 드러냈다.

한편 남유정은 2016년 그룹 브레이브걸스로 데뷔했다. 2017년 발표한 곡 ‘롤린’이 2021년 역주행 신드롬을 일으켰을 때 ‘꼬북좌’라는 별명을 얻으며 대중의 큰 사랑을 받은 바 있다. 이후 2024년 팀을 탈퇴하고 개인 활동을 이어가고 있다.

온라인뉴스부
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