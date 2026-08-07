남유정 “빚 많아 서커스 돌아야 할 판”… 대박난 걸그룹이었는데 어쩌다

유튜브 채널 ‘유랄라’ 캡처

유튜브 채널 ‘유랄라’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 남유정이 공개한 새집의 소유권 형태는? 자가 전세

그룹 브브걸(옛 브레이브걸스) 출신 남유정(35)이 자가 마련에 성공한 근황을 공개했다.지난 5일 남유정의 유튜브 채널 ‘유랄라’에는 ‘몸만 오실 분 구함’이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 남유정은 새집을 공개하며 “이사 온 지 한 달이 안 됐다”고 설명했다.그는 아늑한 인테리어의 새집을 보여주면서 새로 장만한 값비싼 의자, 최근에 산 선글라스 등을 소개하는가 하면 홈케어 루틴도 공개했다.남유정은 ‘예민한 질문일 수 있지만 자가인지?’라고 묻는 제작진에 “그렇다”고 답해 부러움을 샀다.그는 이어 “갚아 나가야 될 빚이 많다. 안 되면 라렌(반려견)이랑 서커스라도 돌아야 될 판”이라고 덧붙이며 웃었다.남유정은 ‘사랑할 준비가 된 사람이라고 생각하나’라는 질문엔 “대한민국에서 제가 제일 많이 준비돼 있다. 가장 준비된 30대 여성 중 한 명”이라며 결혼에 대한 의지를 드러냈다.한편 남유정은 2016년 그룹 브레이브걸스로 데뷔했다. 2017년 발표한 곡 ‘롤린’이 2021년 역주행 신드롬을 일으켰을 때 ‘꼬북좌’라는 별명을 얻으며 대중의 큰 사랑을 받은 바 있다. 이후 2024년 팀을 탈퇴하고 개인 활동을 이어가고 있다.온라인뉴스부