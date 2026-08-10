연예 [포토] 에스파 완전체 출국 입력 :2026-08-10 15:33:58 수정 :2026-08-10 15:33:58 1/ 7 출국하는 에스파에스파(aespa) 카리나(왼쪽부터)와 지젤, 닝닝, 윈터가 해외 일정을 위해 10일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국하고 있다. 2026.8.10 뉴스1 윈터, 공항에서 반짝반짝에스파(aespa) 윈터가 해외 일정을 위해 10일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국하고 있다 2026.8.10 뉴스1 윈터, 멀리서도 한 눈에에스파(aespa) 윈터가 해외 일정을 위해 10일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국하고 있다. 2026.8.10 뉴스1 카리나, 수수한 차림에 빛나는 미소에스파(aespa) 카리나가 해외 일정을 위해 10일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국하고 있다. 2026.8.10 뉴스1 카리나, 소녀 미소에스파(aespa) 카리나가 해외 일정을 위해 10일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국하고 있다. 2026.8.10 뉴스1 닝닝, 시크미 뚝뚝에스파(aespa) 닝닝이 해외 일정을 위해 10일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국하고 있다. 2026.8.10 뉴스1 지젤, 시크한 발걸음에스파(aespa) 지젤이 해외 일정을 위해 10일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국하고 있다. 2026.8.10 뉴스1 에스파(aespa) 카리나(왼쪽부터)와 지젤, 닝닝, 윈터가 해외 일정을 위해 10일 인천국제공항을 통해 대만으로 출국하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 에스파가 10일 인천국제공항에서 향한 목적지는? 대만 일본 # 에스파 # 카리나 # 지젤 # 닝닝 # 윈터 # 인천국제공항 # 대만 # 출국 # 완전체 # 해외일정