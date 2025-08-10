기사 검색
문소리♥장준환, 결혼 20년 만에 별거…‘각집 부부’ 됐다

입력 :2025-08-10 10:43:19
수정 :2025-08-10 10:43:19
tvN ‘각집부부’ 캡처
tvN ‘각집부부’ 캡처


tvN ‘각집부부’ 캡처
tvN ‘각집부부’ 캡처


배우 문소리(51)와 영화감독 장준환(55) 부부가 결혼 20년 차에 별거 중인 사실을 공개했다.

문소리는 2006년 12월 24일 영화 ‘지구를 지켜라!’ ‘화이: 괴물을 삼킨 아이’ ‘1987’ 등을 연출한 장 감독과 결혼했다. 그동안 방송을 통해 다정한 모습을 보여주며 ‘연예계 대표 잉꼬부부’로 불렸지만, 현재는 서울과 제주에서 각각 따로 생활하고 있다.

두 사람의 별거 생활은 오는 28일 첫 방송되는 tvN STORY 새 예능 ‘각집부부’를 통해 공개된다. 이 프로그램에서 문소리는 MC로서 박명수와 호흡을 맞추며, 다양한 별거 부부의 이야기를 전한다. 제작진은 “결혼의 의미와 가족 형태가 변화하는 시대에 새로운 부부 라이프스타일을 조명하겠다”고 밝혔다.

‘각집부부’에는 가수 김정민(56)과 일본인 아내 타니 루미코(45) 부부도 출연한다. 2006년 결혼해 세 아들을 둔 두 사람은 현재 서울과 일본에서 각각 생활 중이다. 예고편에는 각자의 집에서 요리하며 지내는 모습과 대비되는 부부의 일상이 담겼다.

뉴스24
