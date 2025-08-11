기사 검색
“연대 김태희였다” 대학생 시절 사진 공개한 아나운서

입력 :2025-08-11 01:42:41
수정 :2025-08-11 01:42:41
엄지인 아나운서. KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 캡처
엄지인 아나운서. KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀' 캡처


아나운서 엄지인이 ‘연세대 김태희’로 불린 시절을 공개했다.

10일 방송한 KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에선 엄지인이 연세대 한국어 어학당에 출강한 모습이 전파를 탔다.

이날 방송에서 엄지인은 후배 김진웅, 허유원과 함께 연대를 찾았다.

한여름에도 서울대 점퍼를 입고 등장한 김진웅을 보고 엄지인은 “벗어!”라고 했지만 김지웅은 “제 영혼이다. 다른 대학 붙어도 안 갔고 삼수했다”며 서울대 출신 자부심을 드러냈다.

교정을 거닐던 엄지인은 “여기 백양로에 추억이 많다. 많은 사람들이 연락처를 물어봤다. 많은 남자들을 울렸다”고 회상했다.

김진웅이 “선배가 많이 우신 거 아니냐”고 하자, 엄지인은 “내가 연대 김태희였다”고 자랑했다.

엄지인 아나운서. KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 캡처
엄지인 아나운서. KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀' 캡처


이어 엄지인 대학생 시절 사진이 공개되자, MC 전현무는 “김태희가 아니라 김대희 아니냐. 김대희 형이랑 닮았다”며 놀렸다.

개그맨 박명수는 “북에서 오신 분 아니냐”고 말했고, 요리사 이순실은 “북한의 망책(정보망이나 간첩망의 우두머리) 같다”고 덧붙였다.

홍콩 시립대 출신인 허유원은 엄지인에게 “고대에서 1년 교환학생으로 다녔다. 고연전도 가봤다”고 말했다.

이에 엄지인은 연고전이 아닌 고연전이라는 표현에 발끈하며 연대 출신인 한강 작가, 봉준호 감독을 언급했다.

엄지인 아나운서. KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 캡처
엄지인 아나운서. KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀' 캡처


엄지인은 “아나운서실만 봐도 김동건, 손범수, 전현무 등이 있다. 이 엄지인도 있고”라고 말했다.

이에 김진웅은 “엄지인에서 갑자기 네임밸류가 확 떨어진다”고 농담했다.

