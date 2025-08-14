기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

세상에 이런일이… MC 임성훈 아들 ‘런닝맨’ PD였다

입력 :2025-08-14 09:12:16
수정 :2025-08-14 09:12:16
임성훈, 임형택 PD. tvN, SBS 방송화면 캡처
임성훈, 임형택 PD. tvN, SBS 방송화면 캡처


tvN ‘유퀴즈’ 방송화면 캡처
tvN ‘유퀴즈’ 방송화면 캡처


‘세상에 이런 일이’를 26년간 진행한 방송인 임성훈의 아들이 임형택 PD로 밝혀졌다.

13일 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에는 데뷔 50주년을 맞이한 국민 MC 임성훈이 출연했다.

50년간 방송을 쉼없이 했다는 임성훈은 “가족에게 미안한 점이 많다”며 “큰 아들은 초등학교 4학년 때 ‘아직 바다 한 번도 안 가본 사람?’이라는 질문에 손을 들었다”고 이야기했다.

그는 다음날 마침 동해안에서 촬영이 있어 방송국에 처음 양해를 구하고 가족들을 데리고 가 바다 구경을 처음 시켜줬다고.

임성훈은 “큰 아들은 심지어 대학교 1학년 때 제주도 가면서 비행기를 처음 탔다”며 “그때 캠코더를 가지고 ‘내가 드디어 이륙한다’ 등의 말을 하고 있더라”고 말해 웃음을 자아냈다.

이 가운데, 유재석은 “그 큰 아들이 바로 ‘런닝맨’을 연출했던 임형택 PD”라고 알렸다. 유재석은 “이 이야기를 알았으면 형택이 조금 더 잘해줄걸”이라고 말해 폭소를 더했다.

또한 유재석은 임성훈에게 “나를 데뷔시켜준 분”이라며 자신의 데뷔작인 1991년 ‘제1회 대학개그제’의 진행을 맡았던 임성훈과의 남다른 인연을 공개하기도 했다.

임형택 PD는 고려대 졸업 후 SBS PD로 입사해 ‘런닝맨’ ‘인기가요’ ‘패밀리가 떴다’ ‘웃음을 찾는 사람들’ ‘마스터키’ 등을 연출했다. 2022년 SBS를 퇴사해 LG U+로 적을 옮겼다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태
‘시원한 각선미’ 윤아
김태희, 뉴욕 시사회 빛낸 미모
임윤아, 각도 무시 비주얼
인사하는 ‘악마가 이사왔다’ 배우들
윤아, 우아한 미소
임시완 “홍석천이 여러 번 프러포즈”…결국 ‘구애’ 승낙

임시완 “홍석천이 여러 번 프러포즈”…결국 ‘구애’ 승낙
구성환 ‘가난 코스프레’ 논란?…알고 보니 건물주였다

구성환 ‘가난 코스프레’ 논란?…알고 보니 건물주였다
유승준 “사면은 무슨 사면…정체불명 팬클럽 때문에 불편”

유승준 “사면은 무슨 사면…정체불명 팬클럽 때문에 불편”
윤정수, ‘♥12살 연하’ 여친 공개…감탄 나오는 비주얼

윤정수, ‘♥12살 연하’ 여친 공개…감탄 나오는 비주얼
차은우, 훈련소 근황 공개 “어깨에 저건…” 응원 쏟아졌다

차은우, 훈련소 근황 공개 “어깨에 저건…” 응원 쏟아졌다
곽튜브, ♥비연예인과 열애 고백…“결혼 생각”

곽튜브, ♥비연예인과 열애 고백…“결혼 생각”
“24시간 게임하고 줄담배”…중독 고백한 개그우먼

“24시간 게임하고 줄담배”…중독 고백한 개그우먼
“김건희에 ‘나토 3종 세트’ 전달”…서희건설, 귀걸이·브로치도 자백

“김건희에 ‘나토 3종 세트’ 전달”…서희건설, 귀걸이·브로치도 자백
“꽃값만 6천만원, 하루에 2억 썼어요”…신라호텔 결혼식 비용 공개한 유튜버

“꽃값만 6천만원, 하루에 2억 썼어요”…신라호텔 결혼식 비용 공개한 유튜버
인기 클릭
Weekly Best

  1. “연대 김태희였다” 대학생 시절 사진 공개한 아나운서

    “연대 김태희였다” 대학생 시절 사진 공개한 아나운서

  2. 김병만, 혼외자 2명 존재 인정…“재혼 예정 여성과 사이에 출산”

    김병만, 혼외자 2명 존재 인정…“재혼 예정 여성과 사이에 출산”

  3. 홍진경 맞아? 22년 만에 이혼 발표…백발로 변신한 근황

    홍진경 맞아? 22년 만에 이혼 발표…백발로 변신한 근황

  4. “부부로 첫걸음” 윤두준♥김슬기 17일 결혼 ‘깜짝 청첩장’… 무슨 일

    “부부로 첫걸음” 윤두준♥김슬기 17일 결혼 ‘깜짝 청첩장’… 무슨 일

  5. 한성주, ‘사생활 유출’ 14년 만에 근황…의외 유명인과 ‘찰칵’

    한성주, ‘사생활 유출’ 14년 만에 근황…의외 유명인과 ‘찰칵’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태

제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태

사격선수 출신, 피트니스 선수 출신 모델로 유명한 미국의 인플루언서 겸 모델 제이미 빌라모어가 환상의 자태를 뽐냈다.200만 명의 팔로
‘F1 더 무비’ 대박 났는데…브래드 피트, 안타까운 소식 전해졌다

‘F1 더 무비’ 대박 났는데…브래드 피트, 안타까운 소식 전해졌다

영화 ‘F1 더 무비’의 세계적인 흥행을 견인 중인 할리우드 스타 브래드 피트가 모친상을 당했다.6일(현지시간) 미 피플 등에 따르면