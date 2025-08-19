기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

김태희, 두 딸 최초 공개…누구 닮았나보니 “희비교차”

입력 :2025-08-19 08:01:40
수정 :2025-08-19 08:01:40
tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 유튜브
tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 유튜브


tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 유튜브
tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 유튜브


배우 김태희가 방송에서 두 딸에 대해 처음으로 언급했다.

tvN 예능‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 제작진은 18일 공식 유튜브 채널을 통해 “할리우드 배우가 된 김태희가 처음으로 밝히는 비와의 연애 이야기부터 엄마 김태희의 일상까지”라는 제목의 예고 영상을 공개했다.

영상 속 김태희는 MC 조세호가 “사랑스러운 두 딸이 있지 않나. 많은 분이 한 명은 김태희, 한 명은 비를 닮았을 거라 하더라”라고 묻자 “첫째는 위는 저, 아래는 남편을 닮았고, 둘째는 위는 남편, 아래는 절 닮았다. 말 그대로 ‘희비교차’다”라고 답해 웃음을 자아냈다.

이어 유재석이 “‘엄마 김태희’가 자주 듣는 말이 있느냐”고 묻자, 그는 “그냥 계속 저를 부른다”며 육아의 소소한 순간을 전했다. 유재석과 조세호는 “엄마가 너무 예쁘다 보니 아이들이 ‘엄마 바라기’일 수밖에 없다”며 감탄했다.

김태희는 남편 비와의 결혼 비하인드 스토리도 공개했다. 그는 “(비가) 부담 안 되는 선물들을 줬는데, 마음이 무겁고 힘들 때 펼쳐보니 웃음이 터지더라. 그걸 보고 제가 먼저 문자를 보냈다”며 연애 초기 추억을 전했다.

김태희와 비는 2011년 광고 촬영을 계기로 인연을 맺고, 2012년 연인으로 발전했다. 2013년 1월 1일 열애 사실을 인정하며 공식 커플이 됐고, 2017년 1월 서울 한 성당에서 결혼식을 올렸다. 이후 같은 해 첫 딸을, 2019년 9월 둘째 딸을 얻으며 두 아이의 부모가 됐다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태
‘시원한 각선미’ 윤아
김태희, 뉴욕 시사회 빛낸 미모
임윤아, 각도 무시 비주얼
인사하는 ‘악마가 이사왔다’ 배우들
윤아, 우아한 미소
유승준, 복귀 선언… 아내와 두 아들·쌍둥이 딸도 공개

유승준, 복귀 선언… 아내와 두 아들·쌍둥이 딸도 공개
김종국과 비밀연애 후 결혼발표…알려진 ‘예비신부’ 정체

김종국과 비밀연애 후 결혼발표…알려진 ‘예비신부’ 정체
윤민수 “전처와 동거중”…이혼 후 근황 공개에 ‘충격’

윤민수 “전처와 동거중”…이혼 후 근황 공개에 ‘충격’
김종국 ♥결혼 소식 이어…“결혼합니다” 송지효, 신동과 ‘충격 발표’

김종국 ♥결혼 소식 이어…“결혼합니다” 송지효, 신동과 ‘충격 발표’
49세 김종국, 드디어 결혼…“62억 신혼집 준비” 진짜였다

49세 김종국, 드디어 결혼…“62억 신혼집 준비” 진짜였다
“어머님, 피는 안 나는데 차에 깔렸어요”…5세 아이 친 학원차, 119도 안 불렀다

“어머님, 피는 안 나는데 차에 깔렸어요”…5세 아이 친 학원차, 119도 안 불렀다
“일본 활동 행복”…광복절에 日방송출연 인증한 ‘퇴출 가수’

“일본 활동 행복”…광복절에 日방송출연 인증한 ‘퇴출 가수’
국립대 교수, ‘내연녀’ 대리운전기사와 짜고 재력가 아내 살해

국립대 교수, ‘내연녀’ 대리운전기사와 짜고 재력가 아내 살해
‘신지♥문원’ 결혼에 분노한 연예인 “날 갖고 놀아”

‘신지♥문원’ 결혼에 분노한 연예인 “날 갖고 놀아”
인기 클릭
Weekly Best

  1. “나체 보여주면 망신살…” 유명 연예인, 한강수영장서 포착

    “나체 보여주면 망신살…” 유명 연예인, 한강수영장서 포착

  2. 세상에 이런일이… MC 임성훈 아들 ‘런닝맨’ PD였다

    세상에 이런일이… MC 임성훈 아들 ‘런닝맨’ PD였다

  3. 김준호♥김지민 부부, 광복절에 어디 갔나 봤더니…“애국 부부”였네

    김준호♥김지민 부부, 광복절에 어디 갔나 봤더니…“애국 부부”였네

  4. 안재욱, 이재명 대통령과 만찬 ‘포착’…무슨 인연이길래

    안재욱, 이재명 대통령과 만찬 ‘포착’…무슨 인연이길래

  5. 조혜련 분노케 한 ‘포주’ 루머…이경실 “너나 잘하세요”

    조혜련 분노케 한 ‘포주’ 루머…이경실 “너나 잘하세요”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

한국을 방문한 모델 겸 사업가 킴 카다시안이 광복절에 소셜미디어(SNS)에 태극기 사진을 올려 화제가 됐다.카다시안은 15일 자신의 인
제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태

제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태

사격선수 출신, 피트니스 선수 출신 모델로 유명한 미국의 인플루언서 겸 모델 제이미 빌라모어가 환상의 자태를 뽐냈다.200만 명의 팔로