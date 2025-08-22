기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

김병만, ‘혼외자 아들’ 최초 공개 “아기인데 근육 선명”

입력 :2025-08-22 11:45:57
수정 :2025-08-22 11:47:29
김병만 아들 공개. TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 캡처
김병만 아들 공개. TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 캡처


‘조선의 사랑꾼’에서 김병만 2세의 모습이 최초 공개된다.

오는 25일 오후 방송되는 TV조선 ‘조선의 사랑꾼’에서는 9월 결혼식을 앞둔 개그맨 김병만이 ‘근수저’를 물고 태어난 아들을 처음으로 공개한다.

앞서 태명을 별명처럼 부르고 있는 남매 짱이, 똑이의 존재를 공개한 바 있는 김병만은 둘째 똑이에 대해 “군살이 없는, 갈라진 근육이 있다”고 밝혔다.

영상에 공개된 똑이의 몸은 선명하게 갈라진 근육이 아빠와 닮아 감탄을 자아냈다.

김병만은 “간호사가 그랬다더라. ‘아기가 무슨 알통을 갖고 태어나냐’고”라며 “만약 ‘출발 드림팀’이 부활하면 똑이가 가서 할 수 있지 않을까?”라고 말했다.

이날 똑이는 넓은 야외 놀이 공간을 종횡무진하며 두려움 없이 탐방했다.

VCR을 지켜보던 김국진도 “아이가 병만이를 똑 닮았다”며 감탄했다.

김병만도 “너무 신기하더라. 나를 하나하나 구석구석 닮은 게”라며 미소 지었다.

김병만 아들 공개. TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 캡처
김병만 아들 공개. TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 캡처


한편 김병만은 2010년 7세 연상의 비연예인 여성 A씨와 혼인신고를 하면서 A씨가 전 남편과의 사이에서 낳은 딸 B씨를 친양자로 받아들였다.

김병만은 A씨와 수년간 별거한 끝에 2023년 이혼했으며 B씨 파양 소송을 세 차례 제기했으나 두 차례 기각됐다.

다음 달 20일 서울 서초구 한강 세빛섬 루프탑에서 연하의 회사원인 여성과 재혼을 앞둔 김병만은 “전처와의 혼인관계 파탄 후 예비신부와의 사이에서 아이 둘을 낳았다”며 혼외자 2명의 존재를 인정한 바 있다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태
‘시원한 각선미’ 윤아
김태희, 뉴욕 시사회 빛낸 미모
임윤아, 각도 무시 비주얼
인사하는 ‘악마가 이사왔다’ 배우들
윤아, 우아한 미소
“잘 만나고 있다”…탁재훈, 28살 연상 김용림과 공개 열애

“잘 만나고 있다”…탁재훈, 28살 연상 김용림과 공개 열애
“여성에 목줄 채우고, 밥으로 개사료 준”…‘방석집’ 자매 포주

“여성에 목줄 채우고, 밥으로 개사료 준”…‘방석집’ 자매 포주
‘회삿돈 43억 횡령’ 황정음, 카드값까지…‘징역 3년’ 구형됐다

‘회삿돈 43억 횡령’ 황정음, 카드값까지…‘징역 3년’ 구형됐다
박준형 김지혜 부부, 이혼 앞두고 재산분할 ‘진흙탕 싸움’

박준형 김지혜 부부, 이혼 앞두고 재산분할 ‘진흙탕 싸움’
“에이즈 숨기고”…14~16세 여학생 상습 성매매 50대男 징역 7년

“에이즈 숨기고”…14~16세 여학생 상습 성매매 50대男 징역 7년
‘무당 전향’ 김주연 “2년 동안 하혈…정신과 입원까지” 신병 고백

‘무당 전향’ 김주연 “2년 동안 하혈…정신과 입원까지” 신병 고백
“한 개에 3000원이요?” 유튜버 말 더듬게 한 부산 어묵 가격…‘바가지’ 논란

“한 개에 3000원이요?” 유튜버 말 더듬게 한 부산 어묵 가격…‘바가지’ 논란
“아기 필요하신 분”…불륜 커플, 출산 후 아들은 무료·딸은 28만원에 넘겨

“아기 필요하신 분”…불륜 커플, 출산 후 아들은 무료·딸은 28만원에 넘겨
공무원 집서 현금 3t “돈 썩는 곰팡내 진동”…역대급 부패 터진 중국

공무원 집서 현금 3t “돈 썩는 곰팡내 진동”…역대급 부패 터진 중국
인기 클릭
Weekly Best

  1. 김종국과 비밀연애 후 결혼발표…알려진 ‘예비신부’ 정체

    김종국과 비밀연애 후 결혼발표…알려진 ‘예비신부’ 정체

  2. 김태희, 두 딸 최초 공개…누구 닮았나보니 “희비교차”

    김태희, 두 딸 최초 공개…누구 닮았나보니 “희비교차”

  3. 김종국 결혼 발표날…윤은혜가 올린 사진 ‘퉁퉁 부은 눈’

    김종국 결혼 발표날…윤은혜가 올린 사진 ‘퉁퉁 부은 눈’

  4. “7번 이혼, 7명 자녀 모두 아빠가 다릅니다”…충격 실화

    “7번 이혼, 7명 자녀 모두 아빠가 다릅니다”…충격 실화

  5. 윤민수 “전처와 동거중”…이혼 후 근황 공개에 ‘충격’

    윤민수 “전처와 동거중”…이혼 후 근황 공개에 ‘충격’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘67세’ 할리우드 女스타, 20대 연하 남친과 생일파티…케이크 보고 깜짝

‘67세’ 할리우드 女스타, 20대 연하 남친과 생일파티…케이크 보고 깜짝

미국을 대표하는 팝스타 마돈나가 67번째 생일을 맞아 이탈리아에서 화려한 생일파티를 열었다.지난 19일(현지시간) 미국 매체 페이지식스
“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

한국을 방문한 모델 겸 사업가 킴 카다시안이 광복절에 소셜미디어(SNS)에 태극기 사진을 올려 화제가 됐다.카다시안은 15일 자신의 인