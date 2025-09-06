기사 검색
“작업 중 유명 男가수와 뽀뽀”…임영웅, 방송서 ‘충격 고백’

입력 :2025-09-06 13:26:46
수정 :2025-09-06 13:27:32
가수 임영웅. 임영웅 인스타그램 캡처
가수 임영웅. 임영웅 인스타그램 캡처


‘불후의 명곡’에서 가수 임영웅의 신곡 ‘그댈 위한 멜로디’ 라이브 무대가 최초 공개된다.

6일 오후 방송되는 KBS 2TV ‘불후의 명곡’ ‘임영웅과 친구들’ 2부에서 임영웅은 ‘첫 입맞춤’이라는 키워드로 음악 친구인 가수 로이킴을 소환한다.

두 사람은 로이킴이 임영웅 2집 신곡 ‘그댈 위한 멜로디’에 작사·작곡을 맡아, 처음으로 음악적 호흡을 맞춘 사이다.

임영웅은 “작업을 하며 뽀뽀 한 번씩 하고 그랬다”면서 너스레를 떨었다.

로이킴은 “입 맞추는 기분 좋았다”라고 맞장구를 쳐 웃음을 자아낸다.

로이킴은 “영웅이 형이 ‘봄봄봄’ 같은 곡을 써달라고 의뢰해서 탄생한 곡이 ‘그댈 위한 멜로디’”라고 밝혔다.

이어 “첫 녹음 때부터 이 곡이 태초에 제 곡이 아니라 영웅이 형 노래 같더라. 너무 잘 불러주셨다”며 작업 비하인드를 밝힌다.

KBS 2TV ‘불후의 명곡’ 제공
KBS 2TV '불후의 명곡' 제공


이날 임영웅과 로이킴이 처음으로 함께한 ‘그댈 위한 멜로디’ 무대가 최초 공개된다.

더욱이 작곡가인 로이킴이 직접 무대에 올라 특별 컬래버레이션을 선보여 객석의 열광적인 반응을 끌어낸 것으로 전해졌다.

임영웅과 로이킴은 서로의 음악 세계에 대한 존경을 담아 서로의 노래를 바꿔 부르는 특별한 공연을 선보인다.

이에 어디서도 볼 수 없는 임영웅과 로이킴의 합작 무대에 관심이 집중된다.

뉴스24
