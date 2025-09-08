기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

김종국, 아내 정체 드디어 밝혔다 “20살 연하 LA 사업가? 사실은…”

입력 :2025-09-08 06:22:45
수정 :2025-09-08 06:23:07
SBS ‘미운우리새끼’ 방송 캡처
SBS ‘미운우리새끼’ 방송 캡처


SBS ‘미운우리새끼’ 방송 캡처
SBS ‘미운우리새끼’ 방송 캡처


김종국이 아내에 대한 세간의 추측에 직접 답한다.

7일 방송된 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’ 말미에는 최근 결혼으로 화제를 모은 김종국이 출연했다. 이날 방송에서 그는 “아내가 LA 출신 화장품 사업가라는 말이 있더라”는 김희철의 질문에 직접 입을 열며 폭탄 고백을 예고했다.

김종국은 지난 5일 비연예인 여성과 결혼식을 올렸다. 예식은 가족과 가까운 지인만 초대해 비공개로 진행됐으며, ‘런닝맨’ 멤버들조차 기사 보도 직전에서야 사실을 알게 됐다. 심지어 일부 하객들 역시 전날에서야 장소를 전달받은 것으로 알려졌다.

결혼 후 불거진 관심은 자연스럽게 아내의 정체로 이어졌다. 온라인에는 “20살 연하” “화장품 회사 CEO” “LA 출신” “유명 강사의 딸” 등 여러 추측이 나돌았다. 김종국은 방송을 통해 “사실은 내가…”라며 직접 해명에 나설 것을 예고해 기대감을 높였다.

김종국은 이어 “유일하게 다툰 건 운동뿐”이라며 달달한 러브스토리도 공개할 예정이다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
고현정, ‘우아한 미소’
전지현, 시선 사로잡는 ‘탄탄한 복근’
‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들
‘신부 비공개’ 김종국, ‘극비 결혼식’ 다음날 SNS에 올린 사진

‘신부 비공개’ 김종국, ‘극비 결혼식’ 다음날 SNS에 올린 사진
2살 딸 살해 후 장모에게 ‘성관계 요청’ 문자 보낸 남편…아내는 그동안 무엇을 했나

2살 딸 살해 후 장모에게 ‘성관계 요청’ 문자 보낸 남편…아내는 그동안 무엇을 했나
‘충격’…전원주, ‘등산 동호회’ 연하남에 5000만원 사기당해

‘충격’…전원주, ‘등산 동호회’ 연하남에 5000만원 사기당해
요리연구가 이혜정, ‘남편 불륜’ 상대 여성 찾아갔다

요리연구가 이혜정, ‘남편 불륜’ 상대 여성 찾아갔다
故대도서관 부검 예정…전처 윰댕, 상주로 이름 올려

故대도서관 부검 예정…전처 윰댕, 상주로 이름 올려
해외 길거리서 ‘이것’ 먹었다간 큰일…여행 베테랑이 절대로 피하는 음식은?

해외 길거리서 ‘이것’ 먹었다간 큰일…여행 베테랑이 절대로 피하는 음식은?
“잠들기 2시간 전, 한 입만 더” 그러다 ‘골절’로 병원 간다…日 연구진 경고, 왜

“잠들기 2시간 전, 한 입만 더” 그러다 ‘골절’로 병원 간다…日 연구진 경고, 왜
“여잔지 확인”…트랜스젠더女 ‘그곳’ 만진 관광객 하이힐에 결국

“여잔지 확인”…트랜스젠더女 ‘그곳’ 만진 관광객 하이힐에 결국
“28년생 남의 남자 뺏기 선수” 발칙하고 화려한 97세 美인플루언서 별세

“28년생 남의 남자 뺏기 선수” 발칙하고 화려한 97세 美인플루언서 별세
인기 클릭
Weekly Best

  1. 박소현, 12월 깜짝 결혼…남편은 프로게이머 출신 해설자

    박소현, 12월 깜짝 결혼…남편은 프로게이머 출신 해설자

  2. “유방암, 뇌까지 전이…” 원걸 유빈, 가슴 찢어지는 소식 전했다

    “유방암, 뇌까지 전이…” 원걸 유빈, 가슴 찢어지는 소식 전했다

  3. 이민정, ‘예수상’ 앞 명품가방 인증샷 논란…“충격과 상처”

    이민정, ‘예수상’ 앞 명품가방 인증샷 논란…“충격과 상처”

  4. 현주엽 맞아? 30㎏ 넘게 빠진 충격 근황 “정신과 다녀”

    현주엽 맞아? 30㎏ 넘게 빠진 충격 근황 “정신과 다녀”

  5. 연예인 성매매 ‘발칵’…벌금형 받은 솔로 여가수 입열었다

    연예인 성매매 ‘발칵’…벌금형 받은 솔로 여가수 입열었다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“나는 동성애자”…‘깜짝 커밍아웃’ 클로이 모레츠, 6살 연상 결혼 상대 공개

“나는 동성애자”…‘깜짝 커밍아웃’ 클로이 모레츠, 6살 연상 결혼 상대 공개

‘국민 여동생’으로 불렸던 할리우드 배우 클로이 모레츠(28)가 동성 연인과 결혼했다.1일(현지시간) 현지 매체들에 따르면 모레츠는 6
‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들

‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들

박찬욱 감독이 제82회 베네치아 영화제에서 공개한 영화 ‘어쩔수가없다’에 미국과 영국 주요 매체들이 극찬을 쏟아냈다.미국의 영화 평점사