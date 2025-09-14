기사 검색
‘새신랑’ 김종국 “하객 50명만 불러, 초대 기준은…” 입 열었다

입력 :2025-09-14 17:01:32
수정 :2025-09-14 17:01:32
SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’ 방송화면
SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’ 방송화면


가수 김종국이 결혼식 비하인드 스토리를 전한다.

14일 방송되는 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에서는 최근 화제의 결혼식을 올린 ‘새신랑’ 김종국의 결혼 비하인드 스토리가 최초 공개된다.

최근 그룹 슈퍼주니어 활동을 위해 5㎏ 감량에 성공해 주목받은 김희철은 직접 꾸민 홈짐 공개를 위해 ‘연예계 대표 헬스인’ 김종국과 김동현을 초대했다.

하지만 예상치 못한 독특한 헬스방에 두 사람은 “기구를 이렇게 사는 사람 처음 봤다”, “웃기려고 한 거냐”며 황당함을 감추지 못했다.

이를 지켜보던 김종국은 “최근 이사한 신혼집의 공용 헬스장을 직접 새롭게 꾸몄다”고 해 궁금증을 자아냈다.

SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’ 방송화면
SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’ 방송화면


이어 지난 5일 깜짝 결혼식을 올린 김종국의 러브스토리가 전격 공개됐다.

김종국은 부모님의 반응부터 최근 진행한 정자 검사 결과에 2세 계획까지 솔직하게 털어놔 스튜디오를 술렁이게 했다.

또한 김종국은 아내를 둘러싼 수많은 소문에 대해 직접 언급하고, 결혼식 하객을 본인과 아내 측 각각 50명만 초대했다고 밝히며 자신만의 결혼식 초대 기준을 공개해 관심을 모았다는 후문이다.

특히 결혼식 축가를 본인이 직접 불렀다고 하는데 어떤 노래였을지 관심을 모은다.

