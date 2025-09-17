기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

이지혜, 남편 문재완 폭행 사건 전말 “이혼 발표는 유튜브로…”

입력 :2025-09-17 00:28:31
수정 :2025-09-17 00:28:31
가수 겸 방송인 이지혜. SBS ‘신발벗고 돌싱포맨’ 캡처
가수 겸 방송인 이지혜. SBS ‘신발벗고 돌싱포맨’ 캡처


가수 겸 방송인 이지혜가 결혼 생활 중 위기가 있었다고 고백했다.

16일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘신발벗고 돌싱포맨’에는 그룹 샵 출신 방송인 이지혜가 등장해 솔직한 입담을 과시했다.

이날 출연진은 이지혜 남편 문재완을 언급하면서 “(이지혜한테) 등짝 맞고 가출했다던데?”라고 물었다.

이지혜는 “부부끼리 싸울 때 있지 않나? 내가 화날 때는 남편이 내 편을 안 들어줄 때다. 거기에 욱해서 나도 모르게 남편 등짝을 때린 적이 있다”고 밝혔다.

이어 “남편 눈에 눈물이 고이더니 집을 나갔다. 원래 화 안 내는 사람인데, 제일 화낸 거였다”고 당시 심각했던 상황을 전했다.

가수 겸 방송인 이지혜. SBS ‘신발벗고 돌싱포맨’ 캡처
가수 겸 방송인 이지혜. SBS ‘신발벗고 돌싱포맨’ 캡처


이지혜는 “‘아, 이제 큰일 났다. 우리 헤어지는 건가? 앞으로 애들을 어떻게 키워야 할까? 회사에 어떻게 얘기해야 하나? 공식 발표를 유튜브로 해야 하나?’ 생각했다”며 헤어질 생각까지 했다고 털어놔 놀라움을 줬다.

이어 “딱 자고 일어났는데, 남편이 옆에서 쪼그리고 자더라. 그 모습 보고 ‘이 사람은 정말 순하구나’ 느꼈다”면서 “그때가 결혼 4~5년 차였다”라고 밝혔다.

이를 듣던 이상민은 “4~5년 차에 손이 올라가네”라며 놀라워해 웃음을 안겼다.

가수 겸 방송인 이지혜. SBS ‘신발벗고 돌싱포맨’ 캡처
가수 겸 방송인 이지혜. SBS ‘신발벗고 돌싱포맨’ 캡처


한편 이지혜는 2017년 3살 연상의 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.

이지혜는 SBS ‘동상이몽2’, MBN ‘돌싱글즈’, ‘현역가왕’, KBS ‘스모킹건’ 등 다수 예능 프로그램에서 활약하고 있으며 유튜브 채널 ‘밉지않은 관종언니’를 운영하며 팬들과 소통하고 있다.

가수 겸 방송인 이지혜(오른쪽)와 남편 문재완씨. 이지혜 인스타그램 캡처
가수 겸 방송인 이지혜(오른쪽)와 남편 문재완씨. 이지혜 인스타그램 캡처


뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫
레드카펫 사로잡은 파격 ‘시스루 룩’
‘랄프 로렌’ 패션쇼 빛낸 스타들
신동엽 딸 대학생 됐다…“합격해서 여유” 가족사진 공개

신동엽 딸 대학생 됐다…“합격해서 여유” 가족사진 공개
손연재, ♥금융맨 남편과 가정불화 고백 “‘이것’ 때문에…”

손연재, ♥금융맨 남편과 가정불화 고백 “‘이것’ 때문에…”
아옳이, 전현무 이웃됐다…“66억 삼성동 아이파크 매입”

아옳이, 전현무 이웃됐다…“66억 삼성동 아이파크 매입”
“성관계 안해요” 16세女 거절에 분노한 38세男 차로 ‘쾅’ 결국 숨졌다

“성관계 안해요” 16세女 거절에 분노한 38세男 차로 ‘쾅’ 결국 숨졌다
故이건희 자택, 228억에 샀다…84년생 미모의 女 정체

故이건희 자택, 228억에 샀다…84년생 미모의 女 정체
‘3명 살해’ 관악구 피자집 칼부림 피의자 신상 공개…41세 김동원

‘3명 살해’ 관악구 피자집 칼부림 피의자 신상 공개…41세 김동원
곰 우리에 3살 딸 던진 母, 살인미수 기각…3년 뒤 딸 살해 ‘비극’

곰 우리에 3살 딸 던진 母, 살인미수 기각…3년 뒤 딸 살해 ‘비극’
‘할리우드 명배우’ 로버트 레드퍼드 자택서 숨져…향년 89세

‘할리우드 명배우’ 로버트 레드퍼드 자택서 숨져…향년 89세
옥주현 이어 성시경도 ‘소속사 불법 운영’…“바뀐 규정 몰랐다”

옥주현 이어 성시경도 ‘소속사 불법 운영’…“바뀐 규정 몰랐다”
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘25세 연하♥’ 박영규, 위자료만 3번…“비겁하지 않게 이혼”

    ‘25세 연하♥’ 박영규, 위자료만 3번…“비겁하지 않게 이혼”

  2. 남성호르몬·정자왕…김종국, 결혼 10일만에 ‘좋은 소식’

    남성호르몬·정자왕…김종국, 결혼 10일만에 ‘좋은 소식’

  3. 윤은혜 “염산 물총 맞았다”…실명 위기 트라우마 고백

    윤은혜 “염산 물총 맞았다”…실명 위기 트라우마 고백

  4. “시도 때도 없이 벗으라고”…안소영이 밝힌 ‘애마부인’ 촬영 비화

    “시도 때도 없이 벗으라고”…안소영이 밝힌 ‘애마부인’ 촬영 비화

  5. 김종국, 결혼 일주일만 “피로감 느끼셨다면 죄송”…무슨 일

    김종국, 결혼 일주일만 “피로감 느끼셨다면 죄송”…무슨 일
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

블랙핑크 리사가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열린 제77회 프라임타임 에미상 레드카펫 위에서 포즈를
레드카펫 사로잡은 파격 ‘시스루 룩’

레드카펫 사로잡은 파격 ‘시스루 룩’

영화배우, 모델 등 스타들이 케링 그룹이 주최한 ‘케어링 포 우먼’(Caring for Women) 디너 행사에 참석해 포즈를 취하고