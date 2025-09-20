기사 검색
“이런 모습 처음”…김희애, 헤어롤 주렁주렁 출근길 포착

입력 :2025-09-20 16:24:45
수정 :2025-09-20 16:26:26
김희애 출근길 포착. MBC ‘놀면 뭐하니?’ 제공
김희애 출근길 포착. MBC ‘놀면 뭐하니?’ 제공


‘80s MBC 서울가요제’를 위해 섭외한 특급 MC 배우 김희애의 출근길이 공개된다.

20일 방송되는 MBC TV 예능물 ‘놀면 뭐하니?’에서는 대망의 가요제 본선 경연 D-day 리허설 현장과 대기실 모습이 공개된다.

공개된 사진 속에는 일찍 도착해 무대를 점검 중인 유재석 PD와 하하, 주우재, 이이경 작가의 모습이 담겨 있다.

이들은 80년대 스타일 무대를 살피고, 리허설 현장을 체크한다.

방송국에 도착한 김희애는 머리에 헤어롤을 주렁주렁 달고 당찬 발걸음으로 출근을 완료한다.

김희애는 80년대 유행한 볼륨 헤어스타일을 위해 주차장부터 대기실까지 헤어롤을 절대 떼지 않는 프로페셔널한 면모를 보여준다.

MBC ‘놀면 뭐하니?’ 제공
MBC ‘놀면 뭐하니?’ 제공


김희애의 대기실로 찾아온 유재석은 “누나! 역시 느낌 아신다”라며 80년대를 소환할 김희애의 비주얼에 기대감을 드러낸다.

김희애는 “최대의 최선을 다해야지”라면서 가요제 1부와 2부 각각 다른 의상을 준비했다고 예고했다.

유재석은 이와 함께 “제작비 아껴야지”라며 PD인 자신이 MC까지 겸업하게 된 이유를 밝힌다.

이어 하하 작가와 함께 대본 리딩에 들어간 유재석과 김희애는 실전을 방불케 하는 몰입을 보여준다는 후문이다.

오랜만에 가요제 MC로 컴백한 김희애와 스타 PD 겸MC 유재석의 첫 대본 리딩은 어땠을지, 그 현장은 20일 오후 6시 30분 방송을 통해 확인할 수 있다.

