기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

‘카이스트 조기입학’ 이준석, 페퍼톤스 후배였다…“선배님”

입력 :2025-09-24 14:48:09
수정 :2025-09-24 14:48:09

SBS ‘우리들의 발라드’

카이스트 학생이 SBS ‘우리들의 발라드’ 첫 번째 참가자로 등장했다. SBS ‘우리들의 발라드’ 캡처
카이스트 학생이 SBS ‘우리들의 발라드’ 첫 번째 참가자로 등장했다. SBS ‘우리들의 발라드’ 캡처


카이스트 학생이 SBS ‘우리들의 발라드’ 첫 번째 참가자로 등장했다. 이 참가자는 자신을 “페퍼톤스 후배”라고 소개했다.

23일 첫 방송된 ‘우리들의 발라드’에서는 ‘내 인생의 첫 발라드’ 본선 1라운드가 펼쳐졌다.

이날 첫 번째 참가자로 등장한 이준석은 ‘훈남’ 비주얼로 눈길을 끌었다.

그는 “카이스트 산업 및 시스템 공학과 2학년”이라며 자신을 소개했다.

이준석 나이가 스무살이라는 사실에 차태현은 “스무살인데 2학년이냐”라고 물었고, 이에 이준석은 “과학고는 일정 성적이 넘으면 조기 졸업이 가능하다. 고등학교 3학년 나이에 (카이스트에) 입학했다. 저희 과 막내”라고 답했다.

정재형은 이어 “안테나에서 자주 보는 그림”이라며 “페퍼톤스 들어봤냐”라고 질문했다. 페퍼톤스는 카이스트 전산학과 동기인 신재평, 이장원으로 이루어진 2인조 밴드다.

이준석은 페퍼톤스에 대해 “저희 동아리 선배님”이라고 전했다.

SBS ‘우리들의 발라드’
SBS ‘우리들의 발라드’


차태현이 “과학고 조기 졸업에 카이스트인데 어떻게 하다 음악을 (시작하게 됐냐)”고 묻는 말에는 “원래 꿈은 프로그래머를 하고 싶었다. 지금 더 하고 싶은 건 노래”라고 답했다.

그러면서도 “사실 부모님은 좋아하는 건 좋아하는 일로 남기라고 걱정하셨다”며 “조기 졸업을 한 만큼 1년은 해도 될 것 같다”고 덧붙였다.

이후 이준석은 015B ‘텅 빈 거리에서’를 불러 102표를 받아 아슬아슬하게 합격하며 2라운드 진출했다.

한편 ‘우리들의 발라드’는 우리 기억 속 순간마다 함께했던 인생 발라드를 공유하고, 그 시절 나의 노래였던 발라드를 새롭게 불러줄 음악 오디션 프로그램이다. 평균 나이 18.2세인 참가자들 사이에서 ‘대중픽 감별사’ 탑백귀 150인이 숨은 원석을 발굴할 예정이다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
정수정, 시선 사로잡는 미소
‘모델계 카리나’ 이예닮, 핑크빛 비키니 화보
‘밀라 요보비치’ 열정적 인사
밀라 요보비치, 열정적인 인사
밀라 요보비치 “부산 안녕”
밀라 요보비치 “부산 안녕”
폴 W.S. 앤더슨-밀라 요보비치 부부의 행복한 무대인사
밀라 요보비치 “부산 안녕”
밀라 요보비치, 열정적인 인사
“처남댁과 바람난 남편…따졌더니 정신병원에 감금시켰다”

“처남댁과 바람난 남편…따졌더니 정신병원에 감금시켰다”
“예쁜 엄마, 너무너무 사랑해요”…송승헌 ‘모친상’ 절절한 심경

“예쁜 엄마, 너무너무 사랑해요”…송승헌 ‘모친상’ 절절한 심경
수지, 달라진 얼굴에 아쉬움…“마음에 들었는데” 고백

수지, 달라진 얼굴에 아쉬움…“마음에 들었는데” 고백
김종국 신혼생활…“아내가 물티슈 말려서 다시 쓴다” 자랑

김종국 신혼생활…“아내가 물티슈 말려서 다시 쓴다” 자랑
“매일 9명씩 사형” 男女 안 가리는 ‘이 나라’…무슨 죄 지었길래?

“매일 9명씩 사형” 男女 안 가리는 ‘이 나라’…무슨 죄 지었길래?
이경실도 당했다…“그 돈이면 건물 샀을 것” 금전 피해 ‘충격 고백’

이경실도 당했다…“그 돈이면 건물 샀을 것” 금전 피해 ‘충격 고백’
“내연녀 붙잡으려 처자식 넷 몰살”…방화 후 그는 PC방에서 태연히...

“내연녀 붙잡으려 처자식 넷 몰살”…방화 후 그는 PC방에서 태연히...
카이스트 최연소 교수마저 중국행…국내 두뇌 유출 가속화

카이스트 최연소 교수마저 중국행…국내 두뇌 유출 가속화
“띠지 풀자 케이크 저절로 갈라졌다” 환불 요구…이게 가능한가요?

“띠지 풀자 케이크 저절로 갈라졌다” 환불 요구…이게 가능한가요?
인기 클릭
Weekly Best

  1. 공항서 란제리쇼? 배우 문가영, 속옷 바람 활보 ‘충격 패션’

    공항서 란제리쇼? 배우 문가영, 속옷 바람 활보 ‘충격 패션’

  2. “예비신랑이 너무 좋아해”…신지, ♥문원과 ‘기쁜 소식’ 전했다

    “예비신랑이 너무 좋아해”…신지, ♥문원과 ‘기쁜 소식’ 전했다

  3. “큰 눈에 예쁘고 단아해”…김종국 아내 얼굴 공개됐다

    “큰 눈에 예쁘고 단아해”…김종국 아내 얼굴 공개됐다

  4. “처음 겪는 이유 모를 고통”…김영희 결국 응급실행, 무슨 일

    “처음 겪는 이유 모를 고통”…김영희 결국 응급실행, 무슨 일

  5. “고마워”…민희진, 핫팬츠 입고 산책하는 근황 ‘포착’

    “고마워”…민희진, 핫팬츠 입고 산책하는 근황 ‘포착’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
톰 홀랜드, ‘스파이더맨’ 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

톰 홀랜드, ‘스파이더맨’ 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

할리우드 배우 톰 홀랜드가 영화 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’ 촬영 중 추락사고를 당해 병원으로 긴급 이송됐다.21일(현지시간) 더
‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

블랙핑크 리사가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열린 제77회 프라임타임 에미상 레드카펫 위에서 포즈를