기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

충주맨, 활동 중단 선언…“많은 민원들이 지치게 했다” 눈물

입력 :2025-09-29 08:51:02
수정 :2025-09-29 08:51:02
유튜브 ‘충주시’
유튜브 ‘충주시’


유튜브 ‘충주시’
유튜브 ‘충주시’


유튜브 패러디로 주목받았던 ‘충주맨’ 김선태 주문관이 가수 활동 중단을 선언했다.

28일 충주시 공식 유튜브 채널에는 ‘드릴 말씀이 있습니다’라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 그는 군복 차림으로 등장해 “안녕하세요, 충즈입니다”라며 “지난 일주일간 여러분과 함께 많은 추억을 만들었다”고 말했다.

충주맨은 “노래와 무대를 사랑해주신 팬 여러분께 감사드린다”면서도 “지속적인 주말 동원과 민원으로 지쳐갔다. 특히 수익금 미정산 등 소속사와 분쟁으로 정신적 고통을 겪었다”고 토로했다. 이어 “이런 상황에서 온전한 모습을 보여드리기 어렵다고 판단해 활동을 마무리한다”고 밝혔다.

그는 “비록 가수로서의 활동은 멈추지만 팬들의 사랑과 응원을 잊지 않겠다”며 “새로운 길을 걸어가겠다”고 전했다. 마지막에는 눈물을 훔치는 시늉을 하며 감사 인사를 덧붙였다.

충주맨은 가수 우즈를 패러디한 ‘충즈’로 주목받으며 웨이브 오리지널 예능 ‘피의 게임3’ 넷플릭스 ‘좀비버스: 뉴 블러드’ MBC ‘전지적 참견 시점’ 등에 출연했다. 최근 ‘충주 파크뮤직 페스티벌 with 국악’에서 우즈의 ‘드라우닝’(Drowning)을 열창해 화제를 모으기도 했다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
정수정, 시선 사로잡는 미소
‘모델계 카리나’ 이예닮, 핑크빛 비키니 화보
‘밀라 요보비치’ 열정적 인사
밀라 요보비치, 열정적인 인사
밀라 요보비치 “부산 안녕”
밀라 요보비치 “부산 안녕”
폴 W.S. 앤더슨-밀라 요보비치 부부의 행복한 무대인사
밀라 요보비치 “부산 안녕”
밀라 요보비치, 열정적인 인사
손예진, 만원 지하철에 끼여 귀가 포착 “어쩔수가 없다”

손예진, 만원 지하철에 끼여 귀가 포착 “어쩔수가 없다”
‘사기 피해’ 양치승 “집행관이 가슴 만져보고 싶다더라” CCTV 공개

‘사기 피해’ 양치승 “집행관이 가슴 만져보고 싶다더라” CCTV 공개
“월 800만원 줄게” 지인 속여 캄보디아 범죄조직에 넘긴 남성…징역 5년에 항소

“월 800만원 줄게” 지인 속여 캄보디아 범죄조직에 넘긴 남성…징역 5년에 항소
“일주일 만에 뱃살 삭제” SNS서 난리난 음료…3가지 재료 무엇?

“일주일 만에 뱃살 삭제” SNS서 난리난 음료…3가지 재료 무엇?
“컵라면으로 계란찜 뚝딱?”…한국인도 몰랐던 ‘K-라면’ 레시피, SNS서 ‘열풍’

“컵라면으로 계란찜 뚝딱?”…한국인도 몰랐던 ‘K-라면’ 레시피, SNS서 ‘열풍’
수지, 양세찬 ‘15분 샤워’에 “저는 10분 안쪽”… 유재석도 놀랐다

수지, 양세찬 ‘15분 샤워’에 “저는 10분 안쪽”… 유재석도 놀랐다
2025년 9월 29일

2025년 9월 29일
최다니엘, ‘혼전연애’ 日여배우와 한밤 데이트 포착

최다니엘, ‘혼전연애’ 日여배우와 한밤 데이트 포착
인간 수명은 유전? 기혼·미혼 차이는?… 102세·105세까지 살다간 英쌍둥이 자매

인간 수명은 유전? 기혼·미혼 차이는?… 102세·105세까지 살다간 英쌍둥이 자매
인기 클릭
Weekly Best

  1. “작품서 만나 10년 비밀 열애”…배우 커플, 결혼 앞두고 청첩장 공개

    “작품서 만나 10년 비밀 열애”…배우 커플, 결혼 앞두고 청첩장 공개

  2. 김종국 신혼생활…“아내가 물티슈 말려서 다시 쓴다” 자랑

    김종국 신혼생활…“아내가 물티슈 말려서 다시 쓴다” 자랑

  3. ‘10월 결혼♥’ 곽튜브 예비신부 사진 반응 “엄청 귀엽고 예뻐”

    ‘10월 결혼♥’ 곽튜브 예비신부 사진 반응 “엄청 귀엽고 예뻐”

  4. 수지, 달라진 얼굴에 아쉬움…“마음에 들었는데” 고백

    수지, 달라진 얼굴에 아쉬움…“마음에 들었는데” 고백

  5. 유희열, 3년 만에 입 열다…“논란 뒤 처음 속마음 고백”

    유희열, 3년 만에 입 열다…“논란 뒤 처음 속마음 고백”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
톰 홀랜드, ‘스파이더맨’ 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

톰 홀랜드, ‘스파이더맨’ 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

할리우드 배우 톰 홀랜드가 영화 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’ 촬영 중 추락사고를 당해 병원으로 긴급 이송됐다.21일(현지시간) 더
‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

블랙핑크 리사가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열린 제77회 프라임타임 에미상 레드카펫 위에서 포즈를