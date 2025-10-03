기사 검색
‘30만 팔로워’ 인플루언서 시신…범인은 “VIP” 실상은 달랐다

입력 :2025-10-03 15:01:59
수정 :2025-10-03 15:01:59
경찰 관련 그래픽 자료. 서울신문 DB
경찰 관련 그래픽 자료. 서울신문 DB


지난달 13일 전북 무주의 한 야산에서 20대 틱토커 여성 A씨의 시신이 발견됐다. 피의자는 50대 남성 B씨. 그는 지난달 16일 살인 및 사체유기 혐의로 구속됐다.

3일 오후 방송되는 SBS ‘궁금한 이야기 Y’에서는 20대 인플루언서가 살해된 이 사건을 추적한다.

A씨의 사망 추정 시각은 마지막 생방송 이후 30분 내외였다.

A씨가 활동하던 플랫폼은 후원 금액에 따라 차등 레벨을 부여했다. B씨는 56레벨로 최소 1억원은 써야 올라갈 수 있는 레벨이었다.

자신을 IT 회사 사장으로 소개했다는 그는 사실 그리 부유하지도 않았다. 집이 경매로 넘어갔을 만큼 경제적 어려움을 겪고 있었다.

사건 하루 전날 B씨는 A씨에게 돌연 무릎을 꿇으며 무언가를 호소하는 모습이 확인됐다.

방송은 그의 행적을 다루며 이 사건의 이면을 들여다본다.

