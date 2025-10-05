기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

이민우, 예비신부 ‘뜻밖의 비밀’ 고백 “전남편과 법적 갈등”

입력 :2025-10-05 15:46:25
수정 :2025-10-05 15:46:25
신화 이민우의 예비신부 이아미. KBS2 ‘살림하는 남자들2’ 캡처
신화 이민우의 예비신부 이아미. KBS2 ‘살림하는 남자들2’ 캡처


그룹 신화 멤버 이민우가 예비 신부가 전남편과 법적 갈등을 겪고 있다고 고백했다. 두 사람은 변호사를 찾아가 상담했다.

4일 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’(살림남) 방송 말미에는 이민우와 예비 신부 이아미가 변호사를 찾아가는 모습이 공개됐다.

이아미는 재일교포 3세로 일본에서 필라테스 강사로 일하고 있다. 그는 전남편 사이에서 낳은 6살 딸을 두고 있다. 현재 이민우의 아이를 임신해 오는 12월 출산 예정인 것으로 알려졌다.

신화 이민우의 예비신부 이아미. KBS2 ‘살림하는 남자들2’ 캡처
신화 이민우의 예비신부 이아미. KBS2 ‘살림하는 남자들2’ 캡처


이민우는 변호사에게 “(이아미가) 전남편과 법적인 문제가 있었다”면서 “돈도 못 받았다”고 말했다.

상담에 나선 이인철 변호사가 “전남편과 연락은 되냐”고 묻자 이아미는 “연락이 안 된다”라고 답했다.

이민우가 “돈까지 빌려줬다”고 하자 변호사는 한숨을 쉬면서 “다시 이혼하는 경우에는…”이라고 상담을 이어갔고, 결국 이아미는 눈물을 쏟아 시청자들을 궁금케 했다.

신화 이민우의 예비신부 이아미. KBS2 ‘살림하는 남자들2’ 캡처
신화 이민우의 예비신부 이아미. KBS2 ‘살림하는 남자들2’ 캡처


이민우는 지난 7월 손편지를 통해 직접 결혼 소식을 알렸다. 이민우는 “심적으로 힘들고 지쳤을 때 가족들과 함께 많은 시간을 가지면서 가족에 대한 의미를 되새겨 보게 되었다”라면서 결혼을 결심하게 된 배경을 설명했다.

이어 “그러던 중 오랜 시간 알고 지낸 소중한 인연과 서로 같은 마음을 확인하고 한 가족이 되기로 했다”고 밝히며 이아미를 소개했다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘비키니여신’ 심으뜸, 완벽한 몸매
‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들
정수정, 시선 사로잡는 미소
60대 친누나 성폭행·40대 조카 강제추행한 60대男, 1심 무죄→징역 4년

60대 친누나 성폭행·40대 조카 강제추행한 60대男, 1심 무죄→징역 4년
이민우, ‘싱글맘’ 예비신부 前남편과 법적 갈등…변호사 찾아

이민우, ‘싱글맘’ 예비신부 前남편과 법적 갈등…변호사 찾아
교실서 살아있는 새끼 고양이 뱀에게 먹이로 준 과학 교사…학생들 ‘충격’

교실서 살아있는 새끼 고양이 뱀에게 먹이로 준 과학 교사…학생들 ‘충격’
“분식집 아니다”…‘메뉴 통일’ 요구한 진도 식당 불친절 응대 논란

“분식집 아니다”…‘메뉴 통일’ 요구한 진도 식당 불친절 응대 논란
“돈 빌려주고, 주식 투자해 56억 잃어”…조영구, ‘충격’ 근황

“돈 빌려주고, 주식 투자해 56억 잃어”…조영구, ‘충격’ 근황
일본 여행, 마스크 쓰세요…도쿄서 46개교 문 닫았다 ‘초비상’

일본 여행, 마스크 쓰세요…도쿄서 46개교 문 닫았다 ‘초비상’
‘10일 임시공휴일’ 물 건너간 사연…“어차피 해외 나가서 돈 쓴다”

‘10일 임시공휴일’ 물 건너간 사연…“어차피 해외 나가서 돈 쓴다”
20대女 3명 중 2명 안 먹는데…“아침 건너뛰면 ‘이 질환’ 위험 증가”

20대女 3명 중 2명 안 먹는데…“아침 건너뛰면 ‘이 질환’ 위험 증가”
‘조정석♥’ 거미, 임신 5개월 근황 포착…숨길 수 없는 ‘D라인’

‘조정석♥’ 거미, 임신 5개월 근황 포착…숨길 수 없는 ‘D라인’
인기 클릭
Weekly Best

  1. 쥴리, 술집 CCTV 영상 유출에 “아티스트 사생활…확인불가”

    쥴리, 술집 CCTV 영상 유출에 “아티스트 사생활…확인불가”

  2. 쯔양, 불치병 걸린 안타까운 상황…“실명될 수도 있다”

    쯔양, 불치병 걸린 안타까운 상황…“실명될 수도 있다”

  3. 최다니엘, ‘혼전연애’ 日여배우와 한밤 데이트 포착

    최다니엘, ‘혼전연애’ 日여배우와 한밤 데이트 포착

  4. 수지, 양세찬 ‘15분 샤워’에 “저는 10분 안쪽”… 유재석도 놀랐다

    수지, 양세찬 ‘15분 샤워’에 “저는 10분 안쪽”… 유재석도 놀랐다

  5. 충주맨, 활동 중단 선언…“많은 민원들이 지치게 했다” 눈물

    충주맨, 활동 중단 선언…“많은 민원들이 지치게 했다” 눈물
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

영화배우, 모델, 가수 등 스타들이 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브
톰 홀랜드, ‘스파이더맨’ 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

톰 홀랜드, ‘스파이더맨’ 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

할리우드 배우 톰 홀랜드가 영화 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’ 촬영 중 추락사고를 당해 병원으로 긴급 이송됐다.21일(현지시간) 더