기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

침착맨, 공식 은퇴 선언 “웹툰 작가 출신 호칭도 버릴 것”

입력 :2025-10-06 11:59:39
수정 :2025-10-06 11:59:39
침착맨 유튜브 캡처
침착맨 유튜브 캡처


침착맨 유튜브 캡처
침착맨 유튜브 캡처


웹툰 작가 출신 방송인 침착맨(본명 이병건·필명 이말년)이 작가로서의 정체성을 완전히 내려놓겠다고 밝혔다.

지난 3일 공개된 유튜브 채널 ‘침착맨’ 영상에는 웹툰 작가 이종범이 게스트로 출연했다. 두 사람은 ‘인생 만화 월드컵’을 주제로 ‘드래곤볼’과 ‘20세기 소년’을 비교하며 만화적 독창성과 작가 세계관에 대해 대화를 나눴다.

이 과정에서 이종범은 “만화를 오래 보다 보면 펜촉의 질감이나 인체 묘사에서 화실의 계보가 보인다”며 “그런데 그 누구의 DNA도 느껴지지 않는, 완전한 독창성을 가진 작가가 있다. 조산명 작가와 이말년이 그렇다”고 평가했다.

이에 침착맨은 자신을 ‘웹툰 작가 출신’으로 소개하는 것에 선을 그었다. 그는 “오늘부터 확실히 말씀드린다. 저는 웹툰 작가 출신이라는 호칭도 버리겠다”며 “그 말이 어설프게 붙어서 괜히 건방져 보인다. 저는 이제 그냥 만화 애호가로 접근하고 싶다”고 말했다.

이종범이 “그래도 출신은 출신 아니냐”고 반문하자, 침착맨은 “그것마저 지워버리겠다”며 단호한 태도를 보였다. 이어 “이말년 시리즈가 걸작”이라는 평가에도 “아니다”라며 겸손한 반응을 보였다.

침착맨은 앞서 지난 8월 방송된 MBC 예능 ‘라디오스타’에서도 웹툰 작가 은퇴를 직접 언급한 바 있다. 당시 그는 “표현의 한계를 느꼈다”며 “노력은 계속 필요하지만, 그 시기에 인터넷 방송의 매력을 알게 됐다”고 말했다.

이어 “말로 표현하는 게 더 자연스러웠다”며 “인터넷 방송을 전업으로 삼으면서 팬들에게도 ‘만화는 그만뒀다’고 알렸다”고 덧붙였다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘비키니여신’ 심으뜸, 완벽한 몸매
‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들
정수정, 시선 사로잡는 미소
“스태프가 ‘XX 싸가지 없는 애’라고” 자폭한 남자연예인

“스태프가 ‘XX 싸가지 없는 애’라고” 자폭한 남자연예인
“이혼 축하해” 벗은 몸에 우유 붓더니 케이크까지 자른 인도 남성 화제

“이혼 축하해” 벗은 몸에 우유 붓더니 케이크까지 자른 인도 남성 화제
“시끄럽다”며 밧줄 끊어 살해….‘그날, 끊어진 밧줄은 한 가족의 삶이었다’

“시끄럽다”며 밧줄 끊어 살해….‘그날, 끊어진 밧줄은 한 가족의 삶이었다’
술 중독자 뇌에서 ‘이것’ 발견…끊지 못하는 진짜 이유는

술 중독자 뇌에서 ‘이것’ 발견…끊지 못하는 진짜 이유는
“큰집 안가?” 아내에 흉기 휘두른 60대…명절이 두렵다 ‘가정폭력 주의보’

“큰집 안가?” 아내에 흉기 휘두른 60대…명절이 두렵다 ‘가정폭력 주의보’
미용실서 머리 ‘이렇게’ 감았다간 뇌졸중 위험…초간단 해결책은

미용실서 머리 ‘이렇게’ 감았다간 뇌졸중 위험…초간단 해결책은
“곧 낳는다고…” 홍진영, ‘아랫배 볼록’ 임신설에 입열었다

“곧 낳는다고…” 홍진영, ‘아랫배 볼록’ 임신설에 입열었다
김연정, ♥하주석 결혼 알려지자 “많이 놀라셨을 것”… 고민 끝에 전한 말은

김연정, ♥하주석 결혼 알려지자 “많이 놀라셨을 것”… 고민 끝에 전한 말은
몸 생각해서 마신 제로콜라, ‘딱 한 잔’도 지방간 위험 높인다고?

몸 생각해서 마신 제로콜라, ‘딱 한 잔’도 지방간 위험 높인다고?
인기 클릭
Weekly Best

  1. 샘 해밍턴 아들 벤틀리 “난 호주 사람”…9살에 밝힌 정체성

    샘 해밍턴 아들 벤틀리 “난 호주 사람”…9살에 밝힌 정체성

  2. “너무 감동적”…강원래, 두 발로 벌떡 일어서 김송 안았다

    “너무 감동적”…강원래, 두 발로 벌떡 일어서 김송 안았다

  3. 악뮤 수현, 아이유 패션 지적 “예쁜 옷만 입지…” 울상

    악뮤 수현, 아이유 패션 지적 “예쁜 옷만 입지…” 울상

  4. 곽튜브 살 더 빠졌네…“형 부부와 같은 시기 임신” 결혼 앞두고 ‘깜짝 근황’

    곽튜브 살 더 빠졌네…“형 부부와 같은 시기 임신” 결혼 앞두고 ‘깜짝 근황’

  5. ‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

    ‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

영화배우, 모델, 가수 등 스타들이 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브
톰 홀랜드, ‘스파이더맨’ 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

톰 홀랜드, ‘스파이더맨’ 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

할리우드 배우 톰 홀랜드가 영화 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’ 촬영 중 추락사고를 당해 병원으로 긴급 이송됐다.21일(현지시간) 더