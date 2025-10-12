기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

‘중2 때 첫출산’ 오남매맘…“남편 2명 도망갔다”

입력 :2025-10-12 17:49:32
수정 :2025-10-12 17:49:32
‘오은영 리포트-결혼 지옥’에 사춘기 부부가 등장한다. MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’ 캡처
‘오은영 리포트-결혼 지옥’에 사춘기 부부가 등장한다. MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’ 캡처


‘오은영 리포트-결혼 지옥’에 사춘기 부부가 등장한다.

13일 오후 10시 50분 방송되는 MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’에서는 방황하는 사춘기 같은 언행의 ‘사춘기 부부’ 이야기가 공개된다.

스물여섯에 다섯 아이의 부모가 된 이들은 “어릴 때 부모가 되어 미숙한 점이 아이들에게 상처가 됐을 것 같다”며 오은영 박사를 찾았다.

아내는 중학교 2학년 때 첫째를 낳았다고 고백해 MC들을 놀라게 했다. 그는 결혼 전 낳은 아들 2명과 현재 남편 사이에서 낳은 딸 3명 등 오남매를 키우고 있다고 했다.

고등학생 시절 처음 아내를 만났다는 ‘사춘기 부부’ 남편은 “첫째와 둘째의 아빠가 다 도망갔다”며 자신이 아이들과 아내를 책임지고 싶었다고 털어놓는다.

하지만 ‘사춘기 부부’의 일상은 살얼음판 그 자체다. 아이들 앞에서 말다툼은 기본, 욕설과 거친 행동까지 서슴지 않는다.

MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’ 캡처
MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’ 캡처


영상을 보는 내내 입을 다물지 못한 오은영 박사는 “말이 너무 거칠다. 짜증과 분노가 너무 심하다”라며 “노는 언니, 형들이 사춘기 때 쓰는 말투와 행동을 그대로 보이고 있다”라고 지적한다.

이어 “부부 모두 어린 시절에 배워야 할 조언을 접할 기회가 없었다”라며 안타까워한다.

거친 언행과 짜증으로 모두를 놀라게 한 ‘사춘기 부부’는 오은영 박사의 힐링 리포트를 통해 부모로서 성장할 수 있을지 주목된다.

‘사춘기 부부’의 이야기는 13일 오후 10시 50분 방송되는 MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’에서 공개된다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
블핑 제니, 파격 란제리룩 화보
‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들
하트 만드는 최우식-정소민
보디빌더 옷 벗고 근육 힘주자 새신부 ‘입틀막’… 파격 결혼식 주인공은

보디빌더 옷 벗고 근육 힘주자 새신부 ‘입틀막’… 파격 결혼식 주인공은
“포경수술 아동 자폐증 발병률 2배 높아”…원인은 ‘이것’ 때문?

“포경수술 아동 자폐증 발병률 2배 높아”…원인은 ‘이것’ 때문?
김상욱, 한밤중 중환자실 입원…“심근경색 직전 상황”

김상욱, 한밤중 중환자실 입원…“심근경색 직전 상황”
“가족과 일 생길 것 같다” 신고한 남성…경찰이 발견한 ‘충격’ 소지품

“가족과 일 생길 것 같다” 신고한 남성…경찰이 발견한 ‘충격’ 소지품
“아들 내연녀 때릴 분?”…‘며느리 사랑’ 재벌, 돈 ‘이만큼’ 걸었다

“아들 내연녀 때릴 분?”…‘며느리 사랑’ 재벌, 돈 ‘이만큼’ 걸었다
“가족 인정 안 돼”…이민우, ‘♥싱글맘 예비신부’ 6세 딸과 무슨 일?

“가족 인정 안 돼”…이민우, ‘♥싱글맘 예비신부’ 6세 딸과 무슨 일?
‘백혈병 투병’ 차현승 “피부 벗겨지고 수치 안 올라…그래도 열심히 회복”

‘백혈병 투병’ 차현승 “피부 벗겨지고 수치 안 올라…그래도 열심히 회복”
“직장 스트레스는 크로스핏으로”…1시간에 턱걸이 733개 한 女 정체

“직장 스트레스는 크로스핏으로”…1시간에 턱걸이 733개 한 女 정체
곽튜브가 직접 공개한 결혼식 신부 사진…감출 수 없는 미모

곽튜브가 직접 공개한 결혼식 신부 사진…감출 수 없는 미모
인기 클릭
Weekly Best

  1. “곧 낳는다고…” 홍진영, ‘아랫배 볼록’ 임신설에 입열었다

    “곧 낳는다고…” 홍진영, ‘아랫배 볼록’ 임신설에 입열었다

  2. “잘 안 찍는데 정말 예쁘더라”…김종국 결혼식 사진 공개한 차태현

    “잘 안 찍는데 정말 예쁘더라”…김종국 결혼식 사진 공개한 차태현

  3. 유재석 “미인”…조세호 이어 남창희도 내년 결혼 ‘약속’

    유재석 “미인”…조세호 이어 남창희도 내년 결혼 ‘약속’

  4. ‘암 투병’ 박미선 근황 전해졌다…“전유성 만나러 와서”

    ‘암 투병’ 박미선 근황 전해졌다…“전유성 만나러 와서”

  5. 김연정, ♥하주석 결혼 알려지자 “많이 놀라셨을 것”… 고민 끝에 전한 말은

    김연정, ♥하주석 결혼 알려지자 “많이 놀라셨을 것”… 고민 끝에 전한 말은
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들

‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 10일(현지시간) 영국 런던에서 열린 제69회 BFI 런던영화제 중 영화 ‘부고니아’, ‘제이 켈리’,
‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

영화배우, 모델, 가수 등 스타들이 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브