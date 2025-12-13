기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

[포토] 심으뜸, 가죽 보디수트로 탄탄한 근육미 과시

입력 :2025-12-13 17:22:23
수정 :2025-12-13 17:22:23
이전 기사이미지
다음 기사이미지
1/ 3
심으뜸 SNS
심으뜸 SNS
심으뜸 SNS
심으뜸 SNS
심으뜸 SNS
심으뜸 SNS




운동 유튜버 심으뜸이 파격적인 보디프로필 화보를 공개하며 뜨거운 반응을 모으고 있다.

심으뜸은 최근 자신의 인스타그램에 보디프로필 스튜디오에서 촬영한 강렬한 콘셉트의 사진 여러 장을 게재했다. 블랙 가죽 보디수트와 롱부츠를 매치한 스타일로 남다른 각선미와 탄탄한 근력을 드러내며 감탄을 자아냈다.

사진 속 심으뜸은 특유의 카리스마 있는 표정과 강한 포즈로 눈길을 사로잡았다. 특히 어깨 라인과 허벅지 근육이 돋보이는 슈트핏은 운동 전문가다운 존재감을 제대로 발휘했다. 배경에는 클래식 카 타이어와 거친 질감의 소품이 배치돼 한층 더 와일드한 분위기를 연출했다.

한편, 심으뜸은 자신의 유튜브 채널에서 운동 방법을 알려주며 182만 명의 구독자를 보유하고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
모니카 벨루치, 여전히 눈부신 미모
오프숄더 드레스 입은 문채원
‘눈부신’ 트와이스 다현, 레드카펫 ‘시선 강탈’
포즈 취하는 문채원
오프숄더 드레스 입은 문채원
하트 만드는 문채원
오프숄더 드레스 입은 문채원
하트 만드는 ‘하트맨’ 감독과 출연진
눈부신 트와이스 다현
이가령, 순백의 여신
바다, 샤랄라
한지은, 블랙 섹시미
송지효, 러블리 볼하트
서울국제영화대상 참석한 매그
이하늬, 둘째 출산 후에도 변함없는 미모
이혜영, 부드러운 카리스마
박해미, 럭셔리한 사모님룩
“20대 남성, 키스 후 사망” 발칵…여친 혀 밑에 ‘이것’ 있었다

“20대 남성, 키스 후 사망” 발칵…여친 혀 밑에 ‘이것’ 있었다
결혼 3개월 만에 초고속 임신…‘53세’ 최현석, 할아버지 된다

결혼 3개월 만에 초고속 임신…‘53세’ 최현석, 할아버지 된다
“고열에 인후통” 병원 갔다가 다음날 사망한 20대…디카프리오도 걸린 ‘이 병’

“고열에 인후통” 병원 갔다가 다음날 사망한 20대…디카프리오도 걸린 ‘이 병’
‘붕어빵 딸’ 깜짝 공개?…‘48세 미혼’ 전현무, 자녀 계획 밝혔다

‘붕어빵 딸’ 깜짝 공개?…‘48세 미혼’ 전현무, 자녀 계획 밝혔다
어린이도 오가는 정류장서 음란행위…80대 남성 검찰 송치

어린이도 오가는 정류장서 음란행위…80대 남성 검찰 송치
암 투병 아내에 “자세 똑같아 싫다…주 1회 안 하면 이혼” 충격 사연

암 투병 아내에 “자세 똑같아 싫다…주 1회 안 하면 이혼” 충격 사연
소년범 전력 배우 조진웅, 은퇴 둘러싸고 ‘재기 가능성’ 논쟁

소년범 전력 배우 조진웅, 은퇴 둘러싸고 ‘재기 가능성’ 논쟁
팝핀현준 “성적 수치심” 언급하며 사과…교수직 그만둔다

팝핀현준 “성적 수치심” 언급하며 사과…교수직 그만둔다
‘광주 도서관 붕괴’ 매몰자 전원 수습…4명 모두 숨져

‘광주 도서관 붕괴’ 매몰자 전원 수습…4명 모두 숨져
인기 클릭
Weekly Best

  1. 김나영 “母, 걸레질하던 중 그대로 사망”

    김나영 “母, 걸레질하던 중 그대로 사망”

  2. 내년 드디어 새신랑?…‘47세’ 하정우, 결혼 계획 밝혔다

    내년 드디어 새신랑?…‘47세’ 하정우, 결혼 계획 밝혔다

  3. 정형돈, 성형수술 직후 사진 공개…눈 퉁퉁 부어 “일주일간 못 나가”

    정형돈, 성형수술 직후 사진 공개…눈 퉁퉁 부어 “일주일간 못 나가”

  4. ‘조세호 조폭 연루’ 주장하더니 SNS글 모두 삭제…“검경이 신상 털어”

    ‘조세호 조폭 연루’ 주장하더니 SNS글 모두 삭제…“검경이 신상 털어”

  5. “지금은 아니야”…배우 정준, ‘소년범 논란’ 조진웅 향해 건넨 말

    “지금은 아니야”…배우 정준, ‘소년범 논란’ 조진웅 향해 건넨 말
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
모니카 벨루치, 여전히 눈부신 미모

모니카 벨루치, 여전히 눈부신 미모

모니카 벨루치,이렌느 야곱 등 영화배우들이 12일(현지시간) 프랑스 파리 그랑 렉스 영화관에서 티에리 프레모가 주최한 영화 예술 탄생
마릴린 먼로 100주년 행사 참석한 스타들

마릴린 먼로 100주년 행사 참석한 스타들

시드니 모로가 5일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미의 소피아 디자인 디스트릭트에서 열린 마릴린 먼로 100주년 행사(MM:100 M