연예
[포토] 심으뜸, 가죽 보디수트로 탄탄한 근육미 과시
입력 :2025-12-13 17:22:23
수정 :2025-12-13 17:22:23
1/ 3
운동 유튜버 심으뜸이 파격적인 보디프로필 화보를 공개하며 뜨거운 반응을 모으고 있다.
심으뜸은 최근 자신의 인스타그램에 보디프로필 스튜디오에서 촬영한 강렬한 콘셉트의 사진 여러 장을 게재했다. 블랙 가죽 보디수트와 롱부츠를 매치한 스타일로 남다른 각선미와 탄탄한 근력을 드러내며 감탄을 자아냈다.
사진 속 심으뜸은 특유의 카리스마 있는 표정과 강한 포즈로 눈길을 사로잡았다. 특히 어깨 라인과 허벅지 근육이 돋보이는 슈트핏은 운동 전문가다운 존재감을 제대로 발휘했다. 배경에는 클래식 카 타이어와 거친 질감의 소품이 배치돼 한층 더 와일드한 분위기를 연출했다.
한편, 심으뜸은 자신의 유튜브 채널에서 운동 방법을 알려주며 182만 명의 구독자를 보유하고 있다.
온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
-
변요한·티파니, 커플링에 포르쉐까지…“결혼 전제” 손편지배우 변요한(39)과 그룹 소녀시대 티파니 영(36·황미영)이 결혼을 전제로 교제 중임을 공식 인정했다. 13일 변요한의 소속사 팀호프는 “두 사람은 결혼을 전제로 진지하게 교제 중”이라며 “아직 구체적으로 확정된 일정은 없지만, 뜻이 정해지는 순간 팬들께 가장 먼저 알리고 싶다는 바람을 전해왔다”고 밝혔다. 앞서 이날 한 매체는 두 사람이 내년 가을 결혼식을 올릴 예정이라고 보도했다. 이와 관련해 소속사는 결혼 시기와 일정에 대해서는 “아직 확정된 바 없다”고 선을 그었다. 두 사람의 열애는 해외 팬들 사이에서 먼저 포착됐다.…
-
‘붕어빵 딸’ 깜짝 공개?…‘48세 미혼’ 전현무, 자녀 계획 밝혔다방송인 전현무(48)가 자녀 계획에 대해 언급해 눈길을 끌고 있다. 지난 12일 방송된 MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작 예능 ‘전현무계획3’ 9회에서는 방송인 전현무, 곽튜브(곽준빈), 가비가 강원도 홍천의 고추장 돼지갈비 맛집을 찾았다. 이날 전현무는 “홍천 하면 떠오르는 음식이 있다”며 화로에 바로 구워내는 ‘고추장 돼지갈비’ 맛집으로 향했다. 전현무는 된장 소면을 주문하며 “가비씨는 결혼도 안 했는데 자녀 계획이 있다고 들었다”며 ‘2세 질문’을 슬쩍 던졌다. 이에 미혼인 가비는 “큰 가족이 좋다”며 아이 다섯 명을 …
-
암 투병 아내에 “자세 똑같아 싫다…주 1회 안 하면 이혼” 충격 사연부부관계 문제를 이유로 암 투병 중인 아내와 이혼을 결심했다고 밝힌 남편의 사연이 논란을 낳고 있다. 지난 11일 방송된 JTBC ‘이혼숙려캠프’에서는 ‘투병 부부’로 출연한 부부의 심층 가사 조사가 공개됐다. 이날 방송에서 남편은 출근 전 아내와 아이들에게 뽀뽀를 하고, 항암 치료를 앞둔 아내를 격려하기 위해 막내와 함께 먼저 머리를 미는 모습으로 눈길을 끌었다. 7년 차 배달 기사인 그는 쉬는 날 없이 하루 10시간 이상 일하면서 육아와 가사까지 도맡아 왔다고 밝혔다. 그러나 남편이 프로그램에 출연한 진짜 이유는 부부관계 문제…
-
결혼 3개월 만에 초고속 임신…‘53세’ 최현석, 할아버지 된다최현석 셰프(53)가 할아버지가 된다. 최현석 딸이자 모델로 활동하는 최연수는 지난 12일 인스타그램을 통해 임신 소식을 알렸다. 최연수는 남편과 함께 초음파 사진을 들고 찍은 사진을 올렸다. 최연수는 “그렇게 됐다. 벌써 주변 이모들의 예쁨을 많이 받고 있다. 예쁘게 봐주시면 감사하겠다”고 전했다. 최연수는 임신 이후 선물로 받은 아기용품 등을 찍은 사진도 함께 공개했다. 1999년생인 최연수는 지난 9월 밴드 딕펑스 김태현과 결혼했다. 김태현은 1987년생이다. 두 사람은 결혼에 앞서 4년간 교제했다. 최연수는 최근 팬과 소…