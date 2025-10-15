기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

이경규, 알고 보니 기부천사?…“10년 동안 기부 중” 미담 터졌다

입력 :2025-10-15 15:52:09
수정 :2025-10-15 16:49:56
방송인 이경규가 30일 오후 서울 중구 동국대학교에서 열린 건학 120주년 홍보대사 위촉식에서 인사말을 하고 있다. 2025.05.30. 뉴시스
방송인 이경규가 30일 오후 서울 중구 동국대학교에서 열린 건학 120주년 홍보대사 위촉식에서 인사말을 하고 있다. 2025.05.30. 뉴시스


방송인 이경규가 ‘셀프 미담’을 고백했다.

15일 방송을 앞둔 tvN STORY ‘남겨서뭐하게’ 측은 선공개 영상을 올렸다.

이날 이경규는 방송인 이영자, 김숙, 골프선수 출신 박세리와 이야기를 나누며 자신의 미담을 언급했다.

앞서 김숙은 “이경규 선배 미담 되게 많지 않냐. 이영자와 박세리도 고마웠던 적 없냐”는 질문을 던졌다.

말문이 막힌 이영자는 “미담이 이렇게 없냐. 어떻게 하면 이렇게 없나. 미담이 없으니 오빠가 말해달라”고 요구했다.

이에 이경규는 고민하다 “아프리카 어린이들 있지”라고 운을 뗐다.

이경규는 “지속적으로 아프리카 어린이들을 돕고 있다. 한 10년 됐다”며 “동국대 장학금도 내가 내는 게 있다. 꾸준히 내고 있다”고 밝혔다.

tvN STORY ‘남겨서뭐하게’ 방송화면
tvN STORY ‘남겨서뭐하게’ 방송화면


이에 이영자는 “얼마 정도 내냐. 일부 내고서 다 내는 것처럼 이야기하지 말고 정확하게 (금액을) 이야기해라”라고 돌직구 질문을 날렸다.

이경규는 “월 10만원 (정도 낸다). 오래 됐다. 그런데 그것도 끊으려고 했다. 내가 지금 힘들어 죽겠는데”라고 분노해 웃음을 또 한 번 자아냈다.

“너무 긴 시간 알려지지 않아서 그런 거 아니냐”는 이영자의 말에 이경규는 “미담이 알려지고 안 알려지고가 없더라. 내가 어디 가서 이야기할 수도 없지 않나”라고 덧붙였다.

이를 들은 이영자는 “(이경규의) 미담 제보 좀 해달라”고 요구해 유쾌한 분위기를 만들었다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘아찔한 공중 곡예’ 태양의 서커스
블핑 제니, 파격 란제리룩 화보
‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
돌고 돌고 돌고
태양의 서커스, 아크로바틱한 무대
태양의 서커스, 아크로바틱한 무대
태양의 서커스, 아크로바틱한 무대
정성일, 母 병원 모시고 다닌 아내와 이혼 결정한 이유는

정성일, 母 병원 모시고 다닌 아내와 이혼 결정한 이유는
이상순, 이효리 앞에서 “여친 있어도 전 여친 만날 수 있다”

이상순, 이효리 앞에서 “여친 있어도 전 여친 만날 수 있다”
‘활동 중단’ 지예은, 갑상선 질환 때문이었나…소속사 “개인 정보”

‘활동 중단’ 지예은, 갑상선 질환 때문이었나…소속사 “개인 정보”
조윤희, 딸 로아 동생 입양…이혼 5년 만의 결정 “선한 영향력”

조윤희, 딸 로아 동생 입양…이혼 5년 만의 결정 “선한 영향력”
노을 강균성, ‘술집 루머’에 분노…“손 부르르 떨리더라”

노을 강균성, ‘술집 루머’에 분노…“손 부르르 떨리더라”
‘재혼’ 은지원 2세 계획 밝혔다 “시험관 시술 여러 번 해도…”

‘재혼’ 은지원 2세 계획 밝혔다 “시험관 시술 여러 번 해도…”
“카톡, 이전으로 못 되돌린다” 공식입장

“카톡, 이전으로 못 되돌린다” 공식입장
“내 재산 다 주다시피 했다”…김영옥, 절친에 사기당한 사연

“내 재산 다 주다시피 했다”…김영옥, 절친에 사기당한 사연
승리 “캄보디아 위험? X이나…아시아 최고 국가” 행사 영상 뒤늦은 논란

승리 “캄보디아 위험? X이나…아시아 최고 국가” 행사 영상 뒤늦은 논란
인기 클릭
Weekly Best

  1. 보디빌더 옷 벗고 근육 힘주자 새신부 ‘입틀막’… 파격 결혼식 주인공은

    보디빌더 옷 벗고 근육 힘주자 새신부 ‘입틀막’… 파격 결혼식 주인공은

  2. ‘암 투병’ 박미선 근황 전해졌다…“전유성 만나러 와서”

    ‘암 투병’ 박미선 근황 전해졌다…“전유성 만나러 와서”

  3. 곽튜브가 직접 공개한 결혼식 신부 사진…감출 수 없는 미모

    곽튜브가 직접 공개한 결혼식 신부 사진…감출 수 없는 미모

  4. “혀 말려 응급실”…이승윤 ‘자연인’ 찍다 장수말벌에 쏘여

    “혀 말려 응급실”…이승윤 ‘자연인’ 찍다 장수말벌에 쏘여

  5. “이시언이 소개”…한혜진, 4살 연하 배우와 핑크빛 만남

    “이시언이 소개”…한혜진, 4살 연하 배우와 핑크빛 만남
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들

‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 10일(현지시간) 영국 런던에서 열린 제69회 BFI 런던영화제 중 영화 ‘부고니아’, ‘제이 켈리’,
‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

영화배우, 모델, 가수 등 스타들이 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브