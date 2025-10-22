기사 검색
전원주, 전기요금 5000원 ‘충격’…2억에 산 집, 42억 됐다

입력 :2025-10-22 10:54:30
수정 :2025-10-22 10:54:30
유튜브 ‘전원주인공’ 캡처
유튜브 ‘전원주인공’ 캡처


배우 전원주가 20년 넘게 거주 중인 자택을 공개하며 절약 생활 노하우를 전했다.

전원주는 21일 유튜브 채널에 게재된 영상 ‘하이닉스 주식은 20배 상승? 집값은 21배 수직상승, 전원 버핏 전원주의 짠내나는 집 대공개’에서 자신의 집을 소개했다.

그는 “대문이 고장 나 반만 열리지만 그냥 쓴다”며 “(현관) 전기요금이 많이 나오니까 빨리 들어오라”고 제작진에게 말했다. 집 안에서도 불을 켜지 않은 채 생활하는 모습을 보이며 “괜찮다, 다 보인다. 전기요금이 많이 나와 특별히 켜주는 거다”라고 웃었다.

전원주는 평소 쓰지 않는 가전제품의 플러그를 모두 뽑고, 조명 네 개 중 하나만 켠다고 했다. 그는 “검침원이 너무 적게 나와서 잘못 나온 줄 알고 확인하러 온 적이 있다”며 “한 달 전기요금이 2000~3000원, 많아야 5000원 미만”이라고 밝혔다. 공개된 청구서에는 수도세 8130원, 도시가스 1100원이 찍혀 있었다.

KBS ‘사장님귀는 당나귀귀’ 캡처
KBS ‘사장님귀는 당나귀귀’ 캡처


그는 “촬영 때문에 조명을 켰지, 평소엔 깜깜해도 벽 짚고 다닌다”고 말하며 절약 생활을 강조했다.

이 집은 전원주가 “2억 원에 급매로 나왔다”며 20여 년 전 매입한 곳이다. 현재 호가는 42억 원으로, 약 21배 오른 셈이다. 그는 “이 집이 나를 살렸다. 여기 와서 일이 잘 풀리고 돈도 모였다”며 “부동산에서 몇 번 찾아왔지만 팔기 싫다”고 말했다.

전원주는 절약한 돈으로 투자에 나서 큰 수익을 얻은 일화도 전했다. 그는 “세금을 내려 적금을 해약했다”며 “예전에 일이 없을 때 급매만 찾아다녔는데 그게 다 도움이 됐다”고 말했다.

앞서 전원주는 SBS ‘집사부일체’에 출연해 약 10억 원 상당의 금을 보유 중이라고 밝힌 바 있다. 당시 2만원대에 매입한 SK하이닉스 주식도 지금까지 보유하고 있다고 전했다.

