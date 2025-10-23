방송
김광규 맞아? “너무 달라졌어” 풍성해진 머리에 모두 ‘깜짝’
입력 :2025-10-23 06:31:37
수정 :2025-10-23 06:31:37
배우 김광규가 한층 풍성해진 머리로 눈길을 끌었다.
22일 방송된 MBC 예능 ‘라디오스타’에는 김광규, 김완선, 홍윤화, 조째즈가 게스트로 출연했다.
이날 김광규는 “1년간 과자 먹는 콘텐츠를 하다 보니 2㎏이 쪘다. 76㎏까지 나갔다”며 “지금은 다이어트 중”이라고 근황을 전했다.
김구라가 “얼굴이 맨질맨질하고 좋다”고 하자, 김완선은 “피부는 원래 좋은데, 오늘은 머리가 너무 많아서 적응이 안 된다”고 놀라워했다.
김구라도 “진짜 너무 많이 났다”며 공감했고, 김광규는 “제가 하려던 얘기는 그게 아닌데…”라며 웃음을 터뜨렸다.
김완선은 “오빠 너무 달라졌어”라며 풍성해진 김광규의 모발 변화를 거듭 놀라워했다.
