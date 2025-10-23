기사 검색
김광규 맞아? “너무 달라졌어” 풍성해진 머리에 모두 ‘깜짝’

입력 :2025-10-23 06:31:37
수정 :2025-10-23 06:31:37
MBC ‘라디오스타’ 방송화면
MBC ‘라디오스타’ 방송화면


배우 김광규가 한층 풍성해진 머리로 눈길을 끌었다.

22일 방송된 MBC 예능 ‘라디오스타’에는 김광규, 김완선, 홍윤화, 조째즈가 게스트로 출연했다.

이날 김광규는 “1년간 과자 먹는 콘텐츠를 하다 보니 2㎏이 쪘다. 76㎏까지 나갔다”며 “지금은 다이어트 중”이라고 근황을 전했다.

김구라가 “얼굴이 맨질맨질하고 좋다”고 하자, 김완선은 “피부는 원래 좋은데, 오늘은 머리가 너무 많아서 적응이 안 된다”고 놀라워했다.

김구라도 “진짜 너무 많이 났다”며 공감했고, 김광규는 “제가 하려던 얘기는 그게 아닌데…”라며 웃음을 터뜨렸다.

김완선은 “오빠 너무 달라졌어”라며 풍성해진 김광규의 모발 변화를 거듭 놀라워했다.

