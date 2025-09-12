기사 검색
해외연예

[포토] 레드카펫 사로잡은 파격 ‘시스루 룩’

입력 :2025-09-12 10:02:42
수정 :2025-09-12 10:02:42
영화배우 다코타 존슨이 케링 그룹이 주최한 ‘케어링 포 우먼’(Caring for Women) 디너 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AP 연합뉴스
영화배우 다코타 존슨이 케링 그룹이 주최한 ‘케어링 포 우먼’(Caring for Women) 디너 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
모델 조지나 로드리게스가 케링 그룹이 주최한 ‘케어링 포 우먼’(Caring for Women) 디너 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AP 연합뉴스
모델 조지나 로드리게스가 케링 그룹이 주최한 ‘케어링 포 우먼’(Caring for Women) 디너 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
영화배우 줄리안 허프가 케링 그룹이 주최한 ‘케어링 포 우먼’(Caring for Women) 디너 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AP 연합뉴스
영화배우 줄리안 허프가 케링 그룹이 주최한 ‘케어링 포 우먼’(Caring for Women) 디너 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
영화배우 제시카 차스테인이 케링 그룹이 주최한 ‘케어링 포 우먼’(Caring for Women) 디너 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AP 연합뉴스
영화배우 제시카 차스테인이 케링 그룹이 주최한 ‘케어링 포 우먼’(Caring for Women) 디너 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
영화배우 셀마 헤이엑이 케링 그룹이 주최한 ‘케어링 포 우먼’(Caring for Women) 디너 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AP 연합뉴스
영화배우 셀마 헤이엑이 케링 그룹이 주최한 ‘케어링 포 우먼’(Caring for Women) 디너 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
모델 위니 할로우가 케링 그룹이 주최한 ‘케어링 포 우먼’(Caring for Women) 디너 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AP 연합뉴스
모델 위니 할로우가 케링 그룹이 주최한 ‘케어링 포 우먼’(Caring for Women) 디너 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
영화배우 조지나 채프먼이 케링 그룹이 주최한 ‘케어링 포 우먼’(Caring for Women) 디너 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AP 연합뉴스
영화배우 조지나 채프먼이 케링 그룹이 주최한 ‘케어링 포 우먼’(Caring for Women) 디너 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스




영화배우, 모델 등 스타들이 케링 그룹이 주최한 ‘케어링 포 우먼’(Caring for Women) 디너 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.


영화배우, 모델 등 스타들이 케링 그룹이 주최한 '케어링 포 우먼'(Caring for Women) 디너 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.
