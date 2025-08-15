기사 검색
“나체 보여주면 망신살…” 유명 연예인, 한강수영장서 포착

입력 :2025-08-15 06:07:45
수정 :2025-08-15 06:07:45
고경표 인스타그램 캡처
고경표 인스타그램 캡처


배우 고경표(35)가 야외수영장에서 찍은 꾸밈없는 사진을 공개했다.

고경표는 지난 13일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 사진 한 장을 올렸다.

야외수영장에서 촬영한 셀카로 보이는 사진은 얼굴과 맨몸 위 물방울 하나하나까지 또렷하게 보이는 초근접샷으로 눈길을 끌었다.

사진 속 고경표는 수영모와 물안경을 착용한 채 카메라를 응시하며 일상의 한 순간을 기록하고 있다.

사진을 접한 팬들은 “오빠가 수영도 한다고 하고 자전거도 탄다고 하고 해서 나 수영도 하고 자전거도 시작하려고 한다. 오빠 좋아하다가 운동선수 될 것 같다”, “너무 잘생겼다”, “한강수영장 부럽다” 등 반응을 보였다.

앞서 고경표는 지난 2월 웹예능 ‘핑계고’에 출연해 “수영을 너무 좋아해서 잠원 한강공원 수영장에 매년 간다”고 언급한 바 있다.

유재석이 “한강 수영장을 여름에 많이 가시긴 하지만, 실제로 수영하시는 분들은 실내 수영장 가시지 않나”라고 의아해하자, 고경표는 “제가 사주에 살이 많다고. 사람들 많은 곳에서 나체를 많이 보여주면 풀이가 된다고 그러더라. 망신살을 좀 줄여준다고 하더라”며 의외의 이유를 말해 웃음을 자아냈다.

이에 송은이는 “그게 더 망신스러운 거 아닌가”라고 했고, 고경표는 “망신살을 막기 위해서 많은 분들에게 나체를 보여주면. 그리고 물을 가까이하라고 그러더라. 저한텐 최적의 장소”라고 부연했다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
세상에 이런일이… MC 임성훈 아들 ‘런닝맨’ PD였다

괴물 폭우에 ‘3억 벤츠’ 피해…심하은 “무서웠다. 다들 무사 귀가하길”

‘400m 절벽 차량 데이트’ 돌싱男女 추락사…알몸으로 발견됐다

“분당에 집 샀다”…송종국, 2002 월드컵 4강 포상금 공개, 얼마길래?

김희선·탁재훈, 팬들 놀라게 한 소식…“올해 안 목표”

“도와달라” 외치지 못한 청각장애女 필사의 도망…인도서 또 집단 성폭행

시속 77㎞ 과속했다가…‘1억 5천만원’ 벌금폭탄, 이유 있었다

김건희 “다시 남편과 살 수 있을까, 다시 만날 수 있을까”

부부 ‘조기 제왕절개’ 고집으로 아기 사망…황당한 이유 있었다

  1. “연대 김태희였다” 대학생 시절 사진 공개한 아나운서

  2. 홍진경 맞아? 22년 만에 이혼 발표…백발로 변신한 근황

  3. “부부로 첫걸음” 윤두준♥김슬기 17일 결혼 ‘깜짝 청첩장’… 무슨 일

  4. 한성주, ‘사생활 유출’ 14년 만에 근황…의외 유명인과 ‘찰칵’

  5. 이영애, 73세 남편과 매일 키스…주말엔 ‘이것’ 근황 포착

제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태

사격선수 출신, 피트니스 선수 출신 모델로 유명한 미국의 인플루언서 겸 모델 제이미 빌라모어가 환상의 자태를 뽐냈다.200만 명의 팔로
‘F1 더 무비’ 대박 났는데…브래드 피트, 안타까운 소식 전해졌다

영화 ‘F1 더 무비’의 세계적인 흥행을 견인 중인 할리우드 스타 브래드 피트가 모친상을 당했다.6일(현지시간) 미 피플 등에 따르면