부쩍 야윈 모습…‘개그계 대부’ 전유성, 건강 악화에 결국

입력 :2025-08-24 09:10:03
수정 :2025-08-24 09:10:03
지난 6월 코미디언 조혜련이 공개한 전유성의 모습. 조혜련 인스타그램 캡처
지난 6월 코미디언 조혜련이 공개한 전유성의 모습. 조혜련 인스타그램 캡처


코미디언 전유성(76)이 건강상의 이유로 오는 29일 개막하는 부산국제코미디페스티벌에 참석하지 않는다.

24일 부산국제코미디페스티벌 측에 따르면 다음 달 6일 부산 해운대구 동서대에서 열리는 부대행사 ‘코미디 북콘서트’에 전유성이 불참한다.

애초 전유성과 이홍렬, 정선희가 무대에 올라 작가로 변신한 개그맨들에 대한 이야기를 나누기로 했지만, 출연진이 이홍렬·정선희로 변경됐다. 관련 포스터도 바뀌었다.

전유성은 최근 건강이 악화하면서 불참을 결정하게 된 것으로 알려졌다.

다만, 전유성이 기획한 북콘서트 행사는 이홍렬이 그 취지를 이어받아 그대로 진행한다.

전유성은 부산국제코미디페스티벌 명예위원장을 맡고 있다. 지난해에도 페스티벌 관련 행사로 코미디 영화제를 선보여 호평받은 바 있다.

전유성은 1969년 TBC ‘쑈쑈쑈’의 방송 작가로 데뷔했으며, 희극인이나 코미디언이라고 불리던 시대에 ‘개그맨’이라는 단어를 처음으로 사용한 인물로도 알려져 있다.

지난 2019년 데뷔 50주년을 맞아 전국 투어 공연을 펼치는 등 활발히 활동했지만, 최근 부쩍 야윈 모습을 보여 건강 우려가 불거졌다.

지난해 11월 유튜브 채널 ‘꼰대희’에 출연한 전유성. 유튜브 채널 ‘꼰대희’ 캡처
지난해 11월 유튜브 채널 ‘꼰대희’에 출연한 전유성. 유튜브 채널 ‘꼰대희’ 캡처


그는 지난해 11월 개그맨 후배 김대희 유튜브 채널 ‘꼰대희’에 출연해 “올해 급성 폐렴, 부정맥, 코로나로 입원했다”고 했고, ‘김영철의 오리지널’에서는 “코로나 후유증을 벗어나지 못했다. 음식이 입에 들어가면 전부 신맛이 나서 먹기가 힘들다”고 토로했다.

조혜련은 지난 6월 전유성과 함께 찍은 사진을 올리며 “오랜만에 만났는데 마음이 울컥했다. 오빠, 건강하시길 기도할게요”라고 걱정했다.

